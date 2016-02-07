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Eyüp'teki çifte cinayetin zanlısı yakalandı

Ersin B. (27), ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucu Gaziosmanpaşa'da yakalandı

07 Şubat 2016 14:39

İstanbul'un Eyüp ilçesinde iki kişiyi silahla öldürdüğü öne sürülen şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hakan Akmut ve Emre Tanrıverdi'nin dün gece başlarından silahla vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Polis, cesetlerin atıldığı aracın kaza yaptığını ve şüphelinin yaya olarak kaçtığını tespit etti. Ersin B. (27), ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucu Gaziosmanpaşa'da yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde, "Güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. Hakan Akmut ve Emre Tanrıverdi'ye borcum vardı. Dün araçlarına bindim ve arka koltuğa oturdum. Borç yüzünden tartışmaya başladık. Ön koltukta oturan Akmut ve Tanrıverdi'yi silahımla vurduktan sonra araçtan attım. Daha sonra şoför koltuğuna oturarak olay yerinden uzaklaştım ve bir süre sonra kaza yapınca yaya olarak kaçtım" dediği öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Hakan Akmut ve Emre Tanrıverdi, Eyüp'te gece başlarından vurularak öldürüldükten sonra bir araçtan yola atılmıştı.

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