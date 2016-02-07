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Eyüp'te iki arkadaş infaz edildi

Polisin hesaplaşma sebebiyle öldürüldüklerinin üzerinde durduğu belirtildi

07 Şubat 2016 01:28

İstanbul Eyüp'te, Emre T. ve Hakan A. adlı iki arkadaş, kafalarına sıkılan kurşunlarla öldürüldü.

Vatan gazetesinin haberine göre, saat 22.00 sıralarında öldürülen iki arkadaş için silahlı saldırı ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, iki erkek cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemede, kafalara sıkılan kurşunlarla öldürülen kişilerin Emre T. ve Hakan A. adlı iki arkadaş olduğu belirlendi.

Olayla ilgili harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayetin bir hesaplaşma yüzünden meydana geldiği ihtimali üzerinde duruyor. Polisin olayla ilgili çok yönlü soruşturması sürüyor.

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