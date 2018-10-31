Eyüp'te silahlı market soygunu

Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL,(DHA) EYÜP\'te gece saatlerinde yüzleri maskeli iki soyguncu silahla girdikleri markete kasadaki 600 lira parayı alarak kaçtı. Polis soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 23:00 sıralarında Akşemsettin Mahallesi Alperenler Caddesi üzerinde bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yüzleri maskeli iki hırsız ellerinde silahla Alperenler Caddesi üzerinde bulunan bir makete girdi. Market sahibini etkisiz hale getiren soyguncular, kasadaki 600 lirayı alarak hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak olay yeri incelemesi yaptı. Polis kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

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