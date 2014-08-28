Eyüp'te satır ve sopalarla hırsız avına çıktılar

İstanbul Eyüp'te son günlerde art arda yaşanan hırsızlık olayları semt sakinlerini canından bezdirdi. Vatandaşlar çareyi satır, pala ve sopalarla hırsız avına çıkmakta buldu.

Karadolap Mahallesi'nde oturanlar, soygunları engellemek için sokak başlarında nöbet tutup devriye gezmeye başladı.

İbrahim Aktürk’ün DHA’daki haberine göre, Eyüp, Karadolap Mahallesi’nde son günlerde hırsızlık olaylarının artması üzerine vatandaşlar harekete geçti. Mahalle sakinleri sokak başlarında nöbet tutup, gece saatlerinde devriye gezmeye başladı. Vatandaşlardan bazıları ise ara sokaklarda satır, pala ve sopalarla hırsız aradı.

Hırsız avı

Son bir aydır sık sık yaşanan hırsızlık olaylarından şikâyetçi olduklarını belirten mahalle sakinleri, sokak aralarında aydınlatmaların da yetersiz olduğuna dikkat çekerek yetkililerinden yardım istedi.

Polis ekipleri, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelerek mahalle sakinlerinin şikâyetlerini dinledi. Mahalleli sabaha kadar sokak aralarında hırsızlara karşı nöbet tutacaklarını söyledi.