Eyüp'te bir binada parçalanmış erkek cesedi bulundu

İstanbul Eyüp'te eski belediye binasında balta ile parçalanmış erkek cesedi bulundu. Binanın hemen yanındaki taksi durağında çalışanlar tarafından bulunan cesedin, 61 yaşındaki Ertuğrul Aladağ'a ait olduğu belirlendi. Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.

Altan Cankurt’un Zaman’da yer alan haberine göre, olay, Eyüp Çırçır Mahallesi Hakan Sokak içerisinde bulunan eski Eyüp Belediyesi Fen İşleri Binası'nda meydana geldi. Binanın hemen yanında bulunan taksi durağında çalışan taksiciler, hal hatır sormak üzere her gün yanlarına mutlaka uğrayan Aladağ'ı, yanlarına uğramayınca merak etmeye başladı. Yakınlarının bir gün önce Aladağ için polis merkezine kayıp müracaatında bulunduğunu öğrenen esnaf, eski belediye binasını kontrol edince olay ortaya çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kayıp Ertuğrul Aladağ'ın cesedi ile karşılaştı. İlk incelemede, Aladağ'ın balta ile öldürüldüğü ve vücudunun parçalandığı belirlendi. Acı haberi alan Aladağ'ın yakınları olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.

Olay yerini emniyet şeridi ile çeviren polis, bölgede geç saatlere kadar süren delil çalışması yaptı. Aladağ'ın cesedi, Olay Yeri İnceleme polislerinin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Polis, cinayetle ilgili soruşturma başlattı.