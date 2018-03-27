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Eyüpsultan'ın ödüllü projesi şehri anlatıyor

İSTANBUL, (DHA)-MARMARA Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 7'nci Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri Yarışması'nda Eyüpsultan Belediyesi'nin 'Şehir ve Medeniyet Okulu' Altın Karınca Ödülü'ne layık görüldü

27 Mart 2018 17:02

İSTANBUL, (DHA)-MARMARA Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 7\'nci Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri Yarışması\'nda Eyüpsultan Belediyesi\'nin \'Şehir ve Medeniyet Okulu\' Altın Karınca Ödülü\'ne layık görüldü. Okulda şehir ve kentsel tasarım üzerine verilen dersler, mayıs ayına kadar devam edecek.

Eyüpsultan Belediyesi Genç Akademi, Eyüpsultan Sultan Tarihi Merkezi (ESTAM) ile Eyüpsultan Araştırma Merkezi\'nin (EYSAM) katkılarıyla düzenlenen Şehir ve Medeniyet Okulu\'nda, öğrenciler Şehrin Geleceği, Şehir Planlama, Şehir Estetiği, Şehir Yönetimi, Kentsel Tasarım, İslam Sanatında Geometrik Desenler Atölyesi olmak üzere altı farklı atölyede yerel yönetimler üzerine eğitim görüyor.

\"AMACIMIZ YERYÜZÜNÜ GÜZELLEŞTİRMEK\"

Şehir ve Medeniyet Okulu\'nu değerlendiren Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, “Amacımız, medeniyet mefkuremizi, bütün boyutlarıyla Eyüpsultan\'dan başlayarak tüm şehirlerimize yaymak. Yüksek estetik standartlarımızı yeniden açığa çıkarmak ve yerel yönetimlerimize entelektüel katkı sunmaktır. Maksadımız; yeryüzünü biraz daha güzelleştirmek, gönülleri fethetmektir” dedi.

MAYIS AYINA KADAR DEVAM EDECEK

Öğrencilere zengin içerikle pratik imkanı sunan Genç Akademi Şehir ve Medeniyet Okulu\'nda aynı zamanda çeşitli seminer ve etkinlikler, dönem içerisinde çeşitli konferans, toplantı ve geziler düzenleniyor. Katılımcıların seçtiği bir atölye üzerinden bir yıllık öğrenim gerçekleştirdiği program mayıs ayına kadar devam edecek.

(FOTOĞRAFLI )

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