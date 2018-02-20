Eyüpsultan'daki cinayetin şüphelileri adliyeye sevk edildi

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)-EYÜPSULTAN\'da evinde pompalı tüfekle öldürülen 35 yaşındaki Enver Kosova\'nın eşi N.K ve sevgilisi F.D., Yalova\'da gözaltına alındı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kekik Sokak üzerinde önceki gün meydana gelen olayda Enver Kosova tüfekle vurularak öldürülmüştü. Polis olaydan sonra yaptığı soruşturmada cinayeti Enver Kosova\'nın boşanma aşamasındaki eşi 25 yaşındaki N.K. ile onun sevgilisi F.D. (43) olduğunu tespit etti. Enver Kosova\'nın tehdit, kasten yaralama ve çocuğun cinsel istismarı suçlarından cezaevine girdiği sırada arkadaşı F.D. ile eşinin arasında bir ilişki başladığı tespit edildi. Enver Kosova\'nın cezaevinden çıkmasının ardından eşiyle aralarının bu nedenle bozulduğu ve boşanma aşamasına geldikleri öğrenildi. Bu aşamada N.K. ile F.D.\'nin Yalova\'ya taşınarak orada yaşamaya başladıkları belirlendi. Olay günü Enver Kosova\'yla aralarında yaşanan bir tartışmanın ardından N.K ile F.D\'nin Alibeyköy\'e geldikleri ve mağduru evinde vurarak öldürdükten sonra Yalova\'ya döndükleri belirlendi.

Polis yaptığı çalışmada evlerine dönen şüphelileri gözaltına alarak sorgulamak üzere İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne getirdi. Yetkililer olayda kullanılan silahın bulunması için çalışmaların devam ettiğini söylediler.

Polisteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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