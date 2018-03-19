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Eyüpsultan'da yolları işgal eden araç sahiplerine sıkı denetim

İSTANBUL, (DHA) - EYÜPSULTAN Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşın güvenliği için cadde ve sokakları denetledi

19 Mart 2018 14:57

İSTANBUL, (DHA) - EYÜPSULTAN Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşın güvenliği için cadde ve sokakları denetledi. Yolları işgal eden dükkan sahiplerine ve esnafa öncelikle yazılı ve sözlü olarak tebligat ve uyarı yapıldı. 

Beyaz Masaya ve belediyenin çeşitli birimlerine vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine, yaya ve araç trafiğini olumsuz etkileyen, yaya kaldırımlarına ve yollara bırakılan duba, üçgen levha, bayrak, flama levha, çiçeklik, araba lastiği, beton dökülmüş teneke ve benzeri eşyalar Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından toplandı. Araç ve yaya trafiğini engelleyici ve kısıtlayıcı işgallerin tamamı 5326 sayılı Kabahatler Kanunu\'nun hükümleri uyarınca, Otakçılar Caddesi, Kışla Caddesi, Talimhane Caddesi, Reşadiye Caddesi, Havuz Başı Sokak, İslambey Caddesi, Hazreti Halit Bulvarı, Kazım Karabekir Caddesi ve Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki tüm işgaller kaldırıldı. 

Öte yandan, kaldırımlarda trafik ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmaların Eyüpsultan ilçe sınırları içerisinde belirli aralıklarla gerçekleştirileceği bildirildi.

(FOTOĞRAFLI/GÖRÜNTÜLÜ)

 

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