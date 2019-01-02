EYÜPSULTAN'DA SİLAHLI MARKET SOYGUNU 

Haber: Çağatay KENARLI- İSTANBUL DHA

Eyüpsultan\'da, bir markette kasiyere silah göstererek kasadan 250 lira alan kasklı şüpheli tutuklandı. Gasp anı marketin kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, 6 Aralıkta Güzeltepe Mahallesi\'nde bulunan bir markette meydana geldi. Markete gelen şüpheli elindeki silahı kasiyere doğrultarak, kasada bulunan kasadan 250 lirayı gasp ederek kaçtı. Polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler gasp yapan şüphelinin marketten kaçarken kullandığı motosikleti belirleyerek adresini tespit etti. Düzenlenen operasyonda marketten silahla gasp yapan 20 yaşındaki C.G.\'yi kaçmaya çalıştığı sırada yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.G. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şüpheli C.G.\'nin kaskla girdiği markette kasaya gelmesi ve silah çıkartarak kasiyere dayadıktan sonra kasada bulunan 250 lirayı alarak kaçması güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Gasp sırasında markette bulunan küçük bir kız çocuğunun korkarak kaçması görüntülere yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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(POLİS KAMERASI)

-Şüphelinin kaskla marketteki görüntüsü

-Kasiyere silah dayayan şüpheli

-Şüphelinin kaçması

-Genel ve detaylar

