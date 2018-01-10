Eyüpsultan'da otopark sorunu çözülüyor

İSTANBUL, (DHA) -EYÜPSULTAN Belediyesi ilçedeki otopark sorununu çözüme kavuşturmak amacıyla da bir dizi çalışma başlattı. Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Eyüpsultan Belediyesi işbirliği ile Akşemsettin Cengiz Topel Caddesi, Çırçır Mahallesi Gündoğdu Sokak, yine Çırçır Mahallesi’nde Adil Hışt Parkı ve Nişanca Mahallesi Ahçıbaşı Camii Sokak’ta otoparklar yapılıyor.

Toplamda 17 bin 566 metrekarelik alana kurulacak olan bu otoparklar, 610 araç kapasitesiyle Eyüpsultan sakinlerine hizmet verecek. Çırçır Mahallesi Gündoğdu Sokak\'ta 7 bin 332 metrekarelik alana yapılan zeminaltı otoparkı, 145 normal, 9 engelli, 12 servis ve 3 elektrikli araç olmak üzere toplam 169 araç kapasiteli olurken; Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi Cengiz Topel Caddesi Derin Sokak arasına zeminaltına yapılan 4 katlı otopark 118 araç kapasitesine sahip olacak. Nişanca Mahallesi Ahçıbaşı Camii Sokak’a yapılacak zeminaltı otoparkı da ise toplam 5 bin 169 metrekare yüzölçümünde ve 151 araç kapasiteli olacak.

İlçedeki otopark sorununu çözmek için büyük çaba sarf ettiklerini kaydeden Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, “Otopark sayımızı önümüzdeki yıl içerisinde daha da artıracak ve sorunların büyük bir kısmını çözmüş olacağız. Bölge trafiğini rahatlatması beklenen yeni yeraltı otoparklarımızı yakında hizmete açacağız\" diye konuştu.

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