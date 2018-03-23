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Eyüpsultan'da mahsur kalan kedi için seferberlik

İSTANBUL, (DHA) - EYÜPSULTAN ilçesinde ağaçta mahsur kedi için vatandaşlar ve Eyüpsultan Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü ekipleri seferber oldu

23 Mart 2018 20:15

İSTANBUL, (DHA) - EYÜPSULTAN ilçesinde ağaçta mahsur kedi için vatandaşlar ve Eyüpsultan Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü ekipleri seferber oldu.Talihsiz kedi ağaçta mahsur kaldığı sırada bir taraftanda kargaların saldırısına uğradı.

Çevrede kedinin düştüğü zor durumu gören vatandaşlar ağaca çıkamayınca çaresiz kaldılar. Vatandaşlar, çareyi Eyüpsultan Belediyesi’ni aramakta buldu.

TALİHSİZ KEDİYE ACİL MÜDAHALE

Eyüpsultan Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek , acil müdahalede bulundu. Veteriner ekipleri vatandaşların alkışları eşliğinde kediyi ağaçtan alarak tedavi için Kemerburgaz Sokak Hayvanları Kliniğine götürdü.Vatandaşların ilgi odağı haline gelen ‘ kurtarma operasyonu ‘ görüntülenerek  kaydedildi.

Kargaların saldırısı sonucu hafif yaralanan kedi, tedavi sürecinin ardından kurtarıldığı bölgeye geri bırakıldı.

(FOTOĞRAFLI)

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