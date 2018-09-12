Eyüpsultan stadının tribünleri uluslararası standartlarda yenilenecek

İSTANBUL, (DHA) - Eyüpsultan stadının seyirci tribünlerinin dayanıksız, çürük ve göçme tehlikesi olduğunun tespit edilmesi üzerine, kaymakamlıkça tehlikeli olmasından dolayı bir süre önce kapatılmıştı. Belediye Başkanı Remzi Aydın, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile temasa geçti ve Aydın\'ın girişimleri sonucu tribünlerin yenilenmesi kararı alındı.

Hazırlanan bir proje sonrasında ise İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi heyetleri seyirci tribünlerde incelemelerde bulundu. Çalışmaların kısa süre içerisinde başlatılması kararı alındı.

Yenilenme çalışmalarında kapalı tribünün yerine, içerisinde soyunma odalarının, duşların, kantin ve ofislerin yer aldığı uluslararası standartta 3 bin koltuk kapasiteli, çelik konstrüksiyondan yeni ve konforlu portatif tribün yapılacak. Misafir takım tribününün üstü kapatılacak, yeni bir skorbord yapılacak, doğal çim olan zemin düzenlenecek.

SEZONUN İKİNCİ YARISINA YETİŞECEK

Tüm bu çalışmalar hızlı bir şekilde tamamlanarak stadın tribünlerinin en geç sezonun ikinci yarısına yetiştirileceği belirtildi. Şu an toplam 2 bin 500 koltuk kapasitesi bulunan seyirci tribünlerinin yapılacak çalışma sonrası koltuk kapasitesi artırılacak. Bu sayede tribünler yeni ve modern haliyle sporseverlere hizmet vermeye devam edecek.

(FOTOĞRAFLI)