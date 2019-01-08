T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nde hastalar tahliye edildi;3 bina boşaltıldı

 Ersan SAN - Murat SOLAK -  Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA) EYÜPSULTAN  Devlet Hastanesi'nin arka bahçesindeki istinat duvarı çöktü

08 Ocak 2019 17:34

 Ersan SAN - Murat SOLAK -  Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA) EYÜPSULTAN  Devlet Hastanesi\'nin arka bahçesindeki istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle hastanenin elektriği kesildiği belirtilirken hastalar ambulanslarla sevkedildi. 
Hastanesinin arka bahçesindeki istinat duvarı, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yıkıldı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevkedildi. Olayda, ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmazken inceleme devam ediyor. Öte yandan çökme nedeniyle hastanenin elektriği kesildiği belirtilirken hastalar ambulanslarla başka hastanelere sevkedildi. Hastanenin arkasında bulunan 3 bina ise boşaltıldı. 

(FOTOĞRAF)

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SANMurat SOLAKGÜNALİSTANBUL DHA EYÜPSULTAN  Devlet HastanesiOlayAFADOlaydaHastanenin
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24