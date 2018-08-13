Eyüpsultan Belediyesi'nden 2 milyon dolarlık tasarruf 

İSTANBUL, (DHA) -Eyüpsultan Belediyesi, \"Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılımların Desteklenmesi\" çalışmaları kapsamında, TÜBİTAK tarafından geliştirilen milli işletim sistemi PARDUS\'la 2 milyon dolar tasarruf etti. Belediyenin kullandığı bu sistemle para yurt içinde kaldı.

PARDUS kullanmaya başlayan ilk belediye olarak dikkat çeken Eyüpsultan Belediyesi, yerli yazılımda sadece PARDUS’u tercih etmedi. Otomasyon sisteminde veri tabanı olarak açık kaynak kodlu “postgrsql” kullanmayı tercih eden belediye, böylece yabancı şirketlere gidecek bütçenin vatandaşın cebinde kalmasını sağladı.



2015 yılında yerli yazılımı kullanmaya başladıklarını ifade eden Belediye Başkanı Remzi Aydın, yerli ve milli işletim sistemlerinin önemine değinerek “Yerli ve milli kaynakların kullanılması konusunda öncülük etmekten dolayı mutluyuz” dedi.

PERSONELE PARDUS EĞİTİMİ VERİLDİ

PARDUS işletim sistemine geçiş öncesi Eyüpsultan Belediyesi personeline eğitim verilmiş, Bilgi İşlem Müdürlüğü personeli ile belediyenin diğer müdürlüklerinden birer personel PARDUS eğitimlerine katılmıştı. Eğitimlerde belediye personeline PARDUS kullanımı öğretilmişti.



PARDUS NEDİR?



Linux tabanlı bir işletim sistemi olan PARDUS, şimdiye kadar 5 ana ve 2 kurumsal sürümüyle kullanıcılarıyla buluştu. Kamu kurumları ve KOBİ’lerin güvenle kullanabileceği, yüksek performanslı, Türkçe destekli uygulamaları bulunan, güncel, güvenli, düşük maliyetli ve işlevsel bir işletim sistemi olarak dikkat çeken PARDUS, açık kaynaklı olarak geliştirildi.

Esnek ve güvenli olmasının yan sıra işletim sistemi içeriğinde kurumsal olarak ihtiyaç duyulan uygulama ve yönetsel işlevler bu sistemde eksiksiz olarak bulunuyor. Sistem çökmesi sorununa karşı da oldukça kararlı olan PARDUS’un 2023 yılına kadar bir milyon 800 bin bilgisayarda kullanılması hedefleniyor.

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