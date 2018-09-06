Eyüpsultan Belediyesi'nde yerli işletim sistemi hamlesi

İSTANBUL,(DHA)- EYÜPSULTAN Belediye Başkanı Remzi Aydın, doların Amerikalı yazılım şirketlerine gitmesini engellemek için yerli ve milli işletim sistemi olan PARDUS’u kullandıklarını söyledi.

Eyüpsultan Belediyesi, kamuda açık kaynak kodlu yazılımların desteklenmesi çalışmaları kapsamında TÜBİTAK tarafından geliştirilen yerli ve milli işletim sistemi PARDUS’la doların yurt dışına çıkmasını engellemeyi hedefliyor. Milyonlarca doların Amerikalı yazılım şirketlerine gitmesini engelleyen Eyüpsultan Belediyesi, bu konudaki farkındalığı arttırmak için yerli yazılımla elde ettiği tasarrufu (PARDUS), düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaştı. Yerli üretimin önemine değinen belediye, PARDUS sayesinde 2 milyon doların üzerinde tasarruf elde etti ve bu bütçeyi halka hizmette kullandı.

\"3 YILDAN BERİ PARDUS’U KULLANIYORUZ\"

Yerli ve milli olmayı hedeflediklerini söyleyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, ”PARDUS işletim sistemine geçmeye karar verdik. Çünkü ciddi bir maliyet bize getiriyordu. Tabi bu sistem değişikliği önemli bir aşamanın katledilmesiydi. Çünkü yılların alışkanlığını değiştiriyorsunuz. 2 bine yakın personelimiz bu sistemden etkilendi. Bu sistemle beraber başka programların da değişmesi gerekiyordu ve onlar da değişti. Bizler de çok rahat bir şekilde bu süreci aştık. Yaklaşık 3 yıldan beri bu sistemi kullanıyoruz” dedi.

“YERLİ VE MİLLİ OLMA ANLAMINDA CİDDİ ATILIM YAPTIK”

Bu sistemle yıllık yaklaşık 2 milyon dolar tasarruf sağladıklarını vurgulayan Başkan Aydın, \"Biz de bu paramızı vizyonumuza uygun olarak ilçemizdeki eğitime, kültürel ve sosyal projelere aktardık. Dolayısıyla son derece iyi bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Burada esas önemli olan çok zor gibi gözüken ve denenmemiş alanlarda bir farkındalık oluşturduğumuzu düşünüyorum. Bu yaklaşımımızın, bu arayaşımızın diğer teknolojik alanlarda, geri kaldığımız alanlarda hareketlenmesini ve tüm kamu kuruluşlarına ve hatta özel sektöre de sirayet etmesini temenni ederim. Ülke olarak böylece yerli ve milli olma anlamından ciddi bir atılım yapacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

Başkan Remzi Aydın toplantı sonunda bilgi işlem çalışanlarına sertifika verdi.

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