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Ekonomi

Eyüpsultan Belediyesi bin 960 kişiye iş imkanı sundu

İSTANBUL, (DHA)- EYÜPSULTAN Belediyesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdam seferberliği çağrısına destek verdi

01 Şubat 2018 14:09

İSTANBUL, (DHA)- EYÜPSULTAN Belediyesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın istihdam seferberliği çağrısına destek verdi. Belediye bin 960 kişiye iş imkanı sundu.

Eyüpsultan Belediyesi İş ve Kariyer Geliştirme Birimi, Eyüpsultan\'da yaşayan ve iş bulamayan vatandaşlara umut olmaya devam ediyor. Bu kapsamda 2014 yılında hizmete alınan İş ve Kariyer Geliştirme Birimi, işçi arayan şirketlerle iş arayan vatandaşlara aracılık yapıyor, iş verenle iş arayanları buluşturuyor.

İş ve Kariyer Geliştirme Birimi’nin bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda toplam bin 960 kişi işe yerleştirildi.

Toplu mülakat düzenlenen bir firma ile 2 günde toplam 53 vatandaş, şoför olarak istihdam edildi. İş ve Kariyer Geliştirme Birimi, öğrencilere de yarı zamanlı iş imkânı sundu. Çalışmalar kapsamında 143 öğrenci yarı zamanlı işlere yerleştirildi.

(FOTOĞRAF)

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