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Spor

Eyüpspor - Afjet Afyonspor: 3 - 1

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA) STAT: Esenler HAKEMLER: Mustafa İlker Coşkun(xx), Mert Türk(xx), İsmail Taygun Tasalı (xx) EYÜPSPOR: Evren Özyiğit (xxx)- Gencay Erten(xxx), Doğukan Bad(xxx), Berkan Burak Turan(xx) (Dk

03 Mart 2018 19:40

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA)

STAT: Esenler
HAKEMLER: Mustafa İlker Coşkun(xx), Mert Türk(xx), İsmail Taygun Tasalı (xx)
EYÜPSPOR: Evren Özyiğit (xxx)- Gencay Erten(xxx), Doğukan Bad(xxx), Berkan Burak Turan(xx) (Dk. 58 Bilal Gülden(xx), Kıvanç Salihoğlu(xxx) (Dk. 71 Murat Akçay (xx), Ahmet Devret(xx), Mehmet Kodeş(xxx) (Dk. 85 Vahit Yaşar(?), Dede Çelik(xxx), İsmail Ayaz(xx), Kubilay Akyüz(xxx), Yüksel Kayaalp(xxx)
Afjet Afyonspor: Bekir Demircan(x)-  Türker Toptaş(xx), Bayram Çetin(x), Samet Cantürk(x) (Dk. 55 Erdi Zengin(x), İsmet Benli(xx), Ali Kılıç(x), Nazmi Candoğan(x), Yasin Yener(x)(Dk. 78 Abdulkadir Kuzey(x), Ersel Aslıyüksek(x), Tuğay Adamcıl(xx), Oltan Karakullukçu(xx)
GOLLER: Dk. 31 Kıvanç Salihoğlu, Dk. 53 Mehmet Kodeş, Dk. 62 Yüksel Kayaalp (Eyüpspor) - Dk. 40 Tugay Adamcıl (Afjet Afyonspor)
SARI KARTLAR: Yüksek Kayaalp, Kıvanç Salihoğlu, Kubilay Akyüz (Eyüpspor) -  Nazmi Candoğan, Abdulkadir Kuzey (Afjet Afyonspor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'un 25\'inci haftasında Eyüpspor sahasında, Afjet Afyonspor\'u 3-1 mağlup etti. Ev sahibe galibiyeti getiren golleri, 31\'inci dakiakda Kıvanç, 53\'üncü dakikada Mehmet ve 62\'nci dakikada Yüksel kaydederken, konuk takımın karşılaşmadaki tek golü 40\'ıncı dakikada Tugay Adamcıl\'dan geldi.
Bu sonuçla Eyüpspor puanını 28\'e yükseltirken, Afjet Afyonspor ise 52 puanda kaldı.
 

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