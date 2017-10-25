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Spor

Eyüpspor: 4 - Gümüşhanespor: 2

İSTANBUL,(DHA) -  STAT: Atatürk Olimpiyat HAKEMLER: Mustafa İlker Coşkun, Fatih Söyler, Emir Eray Eyisoy EYÜPSPOR: Burak Kaplan, Yüksel Kayaalp, Mehmet Tosun, Bilal Gülden, Ahmet Devret, İsmail Ayaz (Dk

25 Ekim 2017 18:56

İSTANBUL,(DHA) - 

STAT: Atatürk Olimpiyat
HAKEMLER: Mustafa İlker Coşkun, Fatih Söyler, Emir Eray Eyisoy
EYÜPSPOR: Burak Kaplan, Yüksel Kayaalp, Mehmet Tosun, Bilal Gülden, Ahmet Devret, İsmail Ayaz (Dk. 77 Gencay Erten), Erkan Yetişmiş, Emrah Metoğlu (Dk. 64 Mehmet Kodeş), Dede Çelik, Barış Memiş (Dk. 45 Atakan Arslan), Kubilay Akyüz
GÜMÜŞHANESPOR: Melih Ağa, Mehmet Menderes Özkuzu, Yiğitcan Gölboyu, Fırat Arıkan, Ramazan Işık (Dk. 45 Musa Sinan Yılmazer), Salih Zafer Kurşunlu, Kağan Söylemezgiller, Serhat Mermer, Onur Okan (Dk. 61 Tita), Ersel Aslıyüksek, Berk İsmail Ünsal (Dk. 74 Oktay Delibalta)
GOLLER: Dk.19 Ersel Aslıyüksek, Dk.102 Salih Zafer Kurşunlu (Gümüşhanespor) -  Dk.86 ve 104 Mehmet Tosun, Dk.100 Mehmet Kodeş, Dk.116 Kubilay Akyüz (Eyüpspor)
SARI KARTLAR: Dk. 59 Onur Okan (Gümüşhanespor) -  Dk. 90 Kubilay Akyüz (Eyüpspor)

Ziraat Türkiye Kupası 4\'üncü Tur karşılaşmasında TFF 2. Lig ekiplerinden Eyüpspor ile Gümüşhanespor  mücadele etti. Normal süresi 1-1  sona eren karşılaşma uzatma bölümü sonrasında 4-2 Eyüpspor\'un üstünlüğü ile noktalandı. Eyüpspor bu galibiyet ile 5\'inci tura yükseldi.
 

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