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Eyüplü Halit'ten Çiftlikbank'a; CHP'den 'Türkiye'de dolandırıcılık' raporu

“Türkiye'de dolandırıcılık AKP ile öyle bir hal aldı ki sadece 2015 yılında 48 milyon liralık bir hasılattan söz ediliyor”

22 Mart 2018 18:36

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, Çiftlikbank dolayısıyla mağdur olan binlerce vatandaş hakkında bir rapor hazırladı. AKP’nin geçmişteki onlarca dolandırıcılık hikayesinden ders çıkarmadığını ve hükümetin Çiftlikbank olayındaki sorumluluğunun unutulmaması gerektiğini vurgulayan Bingöl, “Çiftlikbank olayı her fırsatta kandırıldığını söyleyen AKP’nin vatandaşların da kandırılmalarına göz yumduğunun açıkça kanıtı. Türkiye’de dolandırıcılık AKP ile öyle bir hal aldı ki sadece 2015 yılında 48 milyon liralık bir hasılattan söz ediliyor” dedi.

Sülün Osman’dan Jet Fadıl’a, Titan Kenan’dan Raki’ye onlarca dolandırıcılığa tanıklık eden Türkiye’de şimdi de Çiftlikbank’la onbinlerce insanın mağdur olduğunu belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl, “AKP döneminde yüzbinlerce vatandaşımız dolandırıldı. Yimpaş mağdurları, Deniz Feneri, Vergi Cennetleri ve şimdi de Çiftlikbank örneği. Hepsinin temel ortak noktası denetimsizlik ve iktidarın devlet kaynaklarını ‘yandaş’ larına hibe etmesi” ifadelerini kullandı.

“İktidar yüz binlerce insan mağdur olduktan sonra mecburen harekete geçiyor”

AKP öncesi ve AKP döneminin ayrı ayrı incelendiği raporda yüz binlerce insanın dolandırılmasına göz yumulduğu belirtiliyor. Çiftlikbank olayının iktidarın denetimsizliğinin faturasının vatandaşlara kesilmesi olarak  değerlendirilen raporda, AKP’li bürokrat ve bakanların tören ve açılışlara katılmalarına dikkat çekiliyor.

CHP’li Bingöl, “Çiftlik Bank'ın ardından bir vurgun haberi de Anadolu Farm isimli uygulamadan gelmiş, Kayseri merkezli bir firmanın bünyesinde bulunan Anadolu Farm'ın 44.000 üyeden bir yılda 200 milyon lira topladığı ortaya çıkmıştır. AKP, geçmişteki bunca dolandırıcılık olayından ders çıkarmamıştır. Yaşanan bütün dolandırıcılık olaylarında inanç sömürücülüğü yapıldığı bir gerçektir” açıklaması yaptı.

CHP’nin 15 sayfalık raporuna şuradan ulaşabilirsiniz.


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