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Yaşam

EYÜP SULTAN TÜRBESİ ZİYARETE KAPANDI  İSTANBUL (A.A)

18 Nisan 2011 21:17

-EYÜP SULTAN TÜRBESİ ZİYARETE KAPANDI  İSTANBUL (A.A) - 18.04.2011 - Eyüp Sultan Türbesi, restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapandı. İstanbul Türbeler Müze Müdürü Hayrullah Cengiz, 2005'te Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Vakıflar Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalandığını hatırlattı. Cengiz, bu protokol gereğince türbenin restorasyonunun İstanbul Büyükşehir Belediyesince yapılacağını bildirdi. Türbe, restore edileceği 6 ay boyunca ziyarete kapalı olacak. Bu sürede yalnızca ''niyaz penceresi'' açık kalacak.

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