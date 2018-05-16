Eyüp Sultan Camii'nde ilk teravih namazı

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBULLULAR, Ramazan ayının ilk teravih namazı için Eyüp Sultan Camii\'ne akın etti.

Ramazan ayının ilk teravih namazı için yüzlerce vatandaş Eyüp Sultan Camii\'ne geldi. Akşam saatlerinden itibaren camiyi doldurmaya başlayan vatandaşlar, bu huzurlu atmosferin tadını çıkardı. Genç-yaşlı birçok kişi ellerini semaya açarak dua etti. Yatsı ezanının okunması ile birlikte çok sayıda kişi, cami içerisinde ve dışında kendileri için hazırlanan yerlerde ilk teravih namazını kıldı. Kadınlar da kendileri için ayrılan bölümde namazlarını kıldılar. Bazı kişiler, teravih namazına gelenlere lokum ikram etti. Asılan \"Hoşgeldin Onbir Ayın Sultanı\" yazılı mahya minareleri aydınlattı.

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