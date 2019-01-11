Eyüp Gözgeç, yeniden Boks Federasyonu başkanlığına aday

Ercan ATA - ANKARA / DHA

Yerel seçim öncesi Türkiye Boks Federasyonu başkanlığından istifa eden Dünya Boks Birliği (AIBA) ve Avrupa Boks Federasyonu (EUBC) Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Gözgeç, \'\'Tekrar Türkiye Boks Federasyonu başkanlığına adayım\'\' dedi.

Yükseç seçim kurulu kararlarına göre Boks Federasyonu Başkanlığından istifa ederek yerel seçimlerde Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı olmak için istifa ettiğini belirten Gözgeç, Cumhur İttifakı kurulduktan sonra adaylığının gerçekleşmediğini, ana statüye göre 60 gün içerisinde yapılması gereken Boks Federasyonu olağanüstü genel kurulda Başkanla yeniden aday olacağını söyledi.

Yapılacak olan genel kurulda yeniden aday olacağını ifade eden eski başkan Gözgeç, \'\'Bizim ana statümüz açık, istifa eden başkan göreve geri dönemez deniyor. Ancak tüzükte tekrar aday olamaz gibi bir ibare yok. Dolayısıyla Boks Federasyonu Başkanlığına yeniden aday olacağımızın bilinmesini istiyorum\'\' dedi.

Mevcut yönetiminden çok memnun olduğunu söyleyen Gözgeç, \'\'Yönetimimizde çok iyi iş adamları var. Belki bir iki takviye düşünebiliriz. Genel Kurulda diğer adayların da eleştirilerine açık olacağız. Demokratik bir seçim olmasını diliyorum\'\' diye konuştu.

Gözgeç konuşmasını şöyle sürdürdü;

\'\'Yetiştirme yurtlarından sporcu çıkarmak ve bu çocukları kazanmak toplum için çok önemli. Daha önce madde bağımlıları için bu tarz bir proje yapılmış ve aralarından Avrupa şampiyonu çıkmıştı. Ayrıca Boks Okulu projesini de hayata geçirmek istiyoruz. Çocuklarımızın ilkokuldan başlayıp hem eğitim hem de boks yapabilecekleri bir sistem hayal ediyorum. Eryaman\'da bir arsamız var. Bakanlığın da desteğiyle oraya içinde tüm olanakları barındıran ve federasyona ek gelir sağlayacak bir federasyon binası yapmayı planlıyoruz. Projemiz hazır.\'\'

Geçmişe göre madalya sayısındaki düşüşün nedeninin ekonomik tedbirler olduğunu ifade eden Gözgeç, \'\'Ekonomik tedbirlerden ötürü bazı turnuvalara katılamadık ya da az sporcu gönderdik. Ancak bu ekonomik tedbirler 2020 Tokyo Olimpiyatları hazırlıklarını etkilemeyecek\'\' şeklinde konuştu.