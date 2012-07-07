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Yaşam

İstanbul'da 3 kız kardeş boğuldu

3 kız kardeşin boğulduğu mevkide ölümlere rağmen aynı yerden çok sayıda kişinin denize girmeye devam ettmesi dikkat çekti

07 Temmuz 2012 19:58

İstanbul'da Eyüp Göktürk Ağaçlı köyü mevkii'nden yasak olmasına rağmen denize giren 3 kız kardeş boğuldu. Onlarca kişi ölümlere rağmen aynı yerden denize girmeye devam etti.

Ölümler ders olmadı. İstanbul ’daki Göktürk Ağaçlı Köyü mevkiinde yasak alandan denize giren 3 kız kardeş boğuldu, 2 kişi ise son anda kurtarıldı. Denize girmenin yasak olduğunu belirten uyarı levhalarına rağmen onlarca kişinin aynı yerden denize girmeye devam etmesi dikkat çekti.

Eyüp Göktürk Ağaçlı köyü mevkiinden yasak olmasına rağmen denize giren 3 kız kardeş boğuldu. Öğle saatlerinde meydana gelen olayda, serinlemek için denize giren 3 kız kardeş dalgalar arasında çırpınmaya başladı. Yaşları 12 ile 18 arasında değişen Bahar, Elif ve Narin Ulutekin kardeşler çevredekiler tarafından denizden çıkarıldı.

Çağrılan ambulansla, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen 3 kız kardeş kurtarılamadı. Kız kardeşlerle birlikte aynı yerden denize giren akrabaları Özlem ve Özgür Ulutekin de boğulmak üzereyken son anda kurtarıldı. Baygın halde denizden çıkarılan 2 kişi de Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

 

Ölümler ders olmadı

 

3 kız kardeşin boğulduğu mevkide ölümlere rağmen aynı yerden çok sayıda kişinin denize girmeye devam ettiğini gördü. Maden alanı olduğu ve kum çekildiği kaydedilen alanda, denize girmenin yasak olduğunu belirten uyarı levhaları dikkat çekti. (İbrahim Ak Türk ve Hasan Yıldırm- DHA)

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