Mehmet Eymür: Kaşif Kozinoğlu HADEP liderine suikast planlanmıştı

Zirve Yayınevi katliamıyla ilgili davada ifade veren eski MİT Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür, eski HADEP lideri Murat Bozlak ve Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu’na yönelik suikast hazırlığı yapıldığını öne sürdü.



Eski MİT Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür, Zirve Yayınevi'nde 3 kişinin öldürülmesiyle ilgili davanın görüldüğü Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin talimatıyla İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan ara celsede tanık olarak dinlenildi.

Duruşmaya, davanın tutuklu sanıklarından eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Hurşit Tolon'u temsilen avukatlar Dilek Helvacı ile İlkay Sezer ile müştekilerin avukatı Nalan Erkem de katıldı.

Görev yaptığı dönemde yanında çalışan Özel Kuvvetlere mensup subay ve astsubaylarla diyalogları bulunduğunu belirten Eski MİT Kontrterör Daire Başkanı Eymür, şu bilgileri verdi:

"Bildiğim kadarıyla bu yapı, 3 ana unsurdan oluşmaktadır. Bunlar, sivil unsur Beyaz Kuvvetler, Muharebe Arama Kurtarma (MAK) ve ana unsur Bordo Bereliler'den oluşan Siyah Kuvvetler'dir. Beyaz Kuvvetler, bölgelere göre oluşturulmuş, harp vukunda cephe arkası çalışmaları yapması düşünülen ve yapması gereken kısımdır. Son derece disiplinlilerdir ve ağızları sıkıdır. İtiraf edene rastlamadım. Tanıdığım özel kuvvetler mensuplarına bu hususu sorduğum zaman, bedelinin ağır olduğunu söylediler.

Beyaz Kuvvetler, bildiğim kadarıyla 50'li yıllarda Seferberlik Tetkik Kurulu kapsamında faaliyete başladı, daha sonra Özel Harp Dairesi'nde ve Özel Kuvvetler bünyesinde çalışmalarına devam etti. Ayrıca bunlarla ilgili özellikle Kıbrıs'ta yayın yapan internet siteleri vardır ve buralara girildiğinde ayrıntılı bilgiler verilmektedir. Yani, bu hususlar o kadar gizli değildir.''

Mehmet Eymür, bildiği kadarıyla ''Beyaz Kuvvetler''in, bölgelerdeki Seferberlik Tetkik Kurulları bünyesinde hücrelerden oluşan bir yapı olduğunu ve bir bölge başkanının hücreleri bildiğini, yönetip, kayıt tuttuğunu öne sürerek, ''Hücrelerde görev alan kişilerin takma isimleri vardır. Bölge başkanları Seferberlik Tetkik Kurulu'na, yani Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlıdır. Eğitimleri de Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda verilir'' dedi.

Eymür, yanında çalışan kişilerden, MAK Özel Kuvvetleri'nin de en seçkin kişilerden oluşturulduğunu, faaliyetlerinin daha çok terör örgütü PKK ile mücadeleye, örgüte lojistik sağlayan kişi veya kurumları takip ve tespit etmeye yönelik olduğunu ve bu kapsamda yurtdışı çalışmaları yapıldığını öğrendiğini belirtti.

Sivil olmayan askeri unsurlar ''Siyah Kuvvetler'' hakkında da bilgi veren Eymür, şöyle devam etti:

''Günümüzde bu yapı, Bordo Bereliler olarak bilinmektedir. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın terörle mücadelede çok emek ve başarı sağladığını belirtmek isterim. Ancak devlet içinde denetimsiz, gizli faaliyet olmaz. Bu kişiler çok disiplinli yetişmişlerdir. Hem iyi asker hem de iyi istihbaratçılardır. Zaman zaman, münferit, bir takım rutin dışına çıktıklarını biliyorum.

Örneğin; Kaşif Kozinoğlu, zamanında yanımda çalışmaya başlamıştı. Biz geldikten bir iki ay sonra alt birimlerine Murat Bozlak ile ilgili suikast emri vermişti. Ben bunu haber aldığımda kendisine soruşturma açtım, disiplin cezası uyguladım. Uzaklaştırmayı düşündüm ancak uzaklaştıramadım. O sırada bu kişi, teşkilatım içinden dahi himaye gördü.”

Eymür, “Kıbrıs'ta bir askeri tatbikatta da dönemin komutanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu'na suikast planlandığını duydum" şeklinde konuştu.

TUSHAD adlı bir yapıyı bilmediğini, ancak ''Efeler Birliği'' gibi özel kahramanlık manası taşıyan isimler kullanan yapılar duyduğunu aktaran Eymür, tahminine göre, bu yapıların da Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı veya ''Siyah Kuvvetler'' içinde özel bir görev verilen birimler olabileceğini ifade etti.

Eski MİT Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür, birimine özel kuvvetlerden gelen üst rütbeli Orhan Çoban, Korkut Eken, Yavuz Ataç ve Kaşif Kozinoğlu'nu tanıdığını, ancak bu kişilerin özel kuvvetlerdeki pozisyonlarını tam olarak bilmediğini ifade ederek, mahkemenin talimatında bahsi geçen ''atin.org'' adlı internet sitesi ve Radikal gazetesindeki yazıları, biriminde çalışan Özel Harp Dairesi'nden gelme arkadaşlarından edindiğini söyledi.

Eymür, “MAK, Beyaz Kuvvetler ve Siyah Kuvvetler olarak Bordo Bereliler, devletin iradesiyle yasal zeminde kurulmuş yapılardır. Ancak zaman zaman illegal bir kısım faaliyetlerin olduğunu düşünüyorum. Bu bireysel de olabilir, emir komuta altında da olabilir'' ifadelerini kullandı.