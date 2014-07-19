Eymir Gölü ve çevresi imara açılıyor

ODTÜ’den geçmesi planlanan yolun ardından üniversite arazisine yönelik yeni bir plan daha ortaya çıktı. Askıya çıkarılan plana göre Eymir Gölü çevresi turizm belgeli işletmeciliğe açılıyor

Birgün gazetesinden Demet Taşkafa'nın haberine göre, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), kampüsün içinden geçen tartışmalı yolun ardından yeni bir tehditle karşı karşıya.



Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün hazırladığı yeni plan, tünel yol yapımı ve Eymir Gölü’nün ‘turizm belgeli işletmeciliğe’ böylelikle de yapılaşmaya açılmasını içeriyor.



TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, düzenlediği basın toplantısında, yeni bir Koruma Amaçlı İmar Planı’nın hazırlandığını bildirdi. Candan, yeni planın 20 Mayıs tarihinde onaylandığını ve askıya çıktığını, dava açmak için ise 20 Ağustos’a kadar zamanları olduğunu söyledi.

SİT derecesi düşürüldü

Planın sessiz sedasız bir şekilde, isimsiz askıya alındığını vurgulayan Candan ‘Bu da arkasında gizli kapaklı işlerin, planların olduğunu gösteriyor’ diye konuştu.



Candan, yeni planla Eymir Gölü’nün bir bölümünün sit derecesinin düşürüldüğüne dikkati çekerek, “Eymir Gölü ikinci dereceden sit alanı ilan edilmiş durumda. İkinci dereceden sit alanı olan alanlarda turizm, turizm işletme, turistlik tesisler dışında herhangi bir yapılaşmaya gidilemez. Yani bu alanların tamamı turistlik tesislere açılacak, Eymir Gölü yapılaşma riski altında’ dedi.



Ulaşım Uzmanı Erhan Öncü ise yeni plana ilişkin ‘Daha önceki sorunlar su anda aynen devam ediyor. Sadece şapka değiştirilip geldi, üstelik daha riskli olarak. Koruma değerleri azaltılarak, yapılaşmaya açılacak’ dedi.



Yönetim Kurulu üyelerinden Namık Kemal Kaya, ‘Atatürk Orman Çiftliği’nden sonra kalan yeşil alanlardan biri Eymir Gölü. Ankara’nın nefes alabileceği bir orman artık yok olmaya başladı’ dedi ve göz ardı edilmeye çalışılan çevre tahribatının altı çizildi. Candan, yeni planla ilgili dava sürecini hemen başlatacaklarını ve mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

Eymir Gölü 160 kuşa ev sahipliği yapıyor





Kıyıları yoğun bağlık, etrafı tarımsal arazi, güneyi sulak çayırlarla kaplı bu Eymir, yaklaşık 160 kuş türüne ev sahipliği yapar. Günümüze kadar 226 kuş türü kaydedildi. Göl, özellikle dikkuyrukların ve pasbaş patkaların dünya üzerindeki en önemli üreme alanlarından birisi.



En çok görülen kuş türleri sakarmeke, yeşilbaş ördek, elmabaş patka ve bahridir. Eymir Gölü’nün doğu kapısında su pompalama istasyonu vardır; yeraltı kuyularından temin edilen su pompalanarak bir yeraltı isale hattı ile tüm Orta Doğu Teknik Üniversitesi kampüsüne su sağlar. İmar ve yapılaşmaya bağlı çevre kirliliğinin önlenmesi bu bakımdan da büyük önem taşıyor.