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Yaşam

Eymen'in mucize kurtuluşu

Kütahya’da 6’ncı kat balkonundan park halindeki otomobilin üzerine düşerek yaralanan 2 yaşındaki Eymen Temizerler’in yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor.

22 Mayıs 2009 03:00

Kütahya’da 6’ncı kat balkonundan park halindeki otomobilin üzerine düşerek yaralanan 2 yaşındaki Eymen Temizerler’in yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor.

Menderes Bulvarı’nda 18 Mayıs 2009 tarihinde saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda Eymen Temizerler, oturdukları 8 katlı Beyaz Saray Apartmanı’nın 6’ıncı kat balkonundan park halinde duran 43 AF 084 plakalı otomobilin ön kaputunun üstüne düştü.

Ağır yaralanan Eymen, ilk olarak Kütahya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Eymen 112 Acil Servis ambulansıyla Kütahya Evliya Çelebi Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisine yatırıldı.

Tedavisi yoğun bakımda devam eden çocuğun yaşamasını beton zemin yerine otomobilin kaputuna düşmesine bağlayan doktorlar, “Sağlık durumu ilk geldiği güne göre iyi. Ancak bu tür vakalarda net ve kesin birşey söyleyemeyiz. Eymen’in sürekli karaciğer filmi ve beyin tomografisi çekiliyor” diye konuştu.

Ağabeyi de trafik kazasında ölmüş

Baba Ahmet Temizerler ile anne Ayşe Temizerler, çocukları Eymen’in kurtulması için dua ettiklerini söylerken baba Temizerler, 2006 yılında 20 yaşındaki oğlu Mehmet Temizerler’i de trafik kazasında kaybettiklerini belirterek, “Allah bir oğlumu alıp bize Eymen’i vermişti. 6’ncı kattan düşen Eymen’in yaşaması için sürekli dua ediyoruz” dedi.

(DHA)

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