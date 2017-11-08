Eymen bebeğin görüntülerinin kullanılmasına tepki

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- FETULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensupları, 668 bebeğin anneleriyle birlikte cezaevlerinde bulunduğu iddiasıyla sosyal medyada yürüttükleri kampanyada, Sakarya\'da SMA hastası 7 aylık Eymen bebeğin cenazesinin annesinin kucağında taşınması sırasında çekilen görüntüleri kullandı. Eymen bebeğin görüntülerinin yürütülen kampanyada kullanılması tepki gördü.

FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında yurt dışında bulunan firariler, FETÖ soruşturmalarında tutuklanan kadınlarla birlikte 668 bebeğin cezaevinde bulunduğu iddiasıyla sosyal medyada paylaşımlarda bulunarak, kampanya yürütüyor. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, Sakarya\'da SMA hastası Eymen bebeğin cenazesinin morgdan alındığı sırada annesi Neziha Çapkın\'ın kucağında çekilen görüntüleri kullanıldı.

SMA hastası Eymen Çapkın bebeğin yaşaması için Sakaryaspor taraftarlarının başlattığı kampanya ülke geneline yayılmış, 3 milyon liraya yakın para toplanmıştı. Ancak, durumu ağırlaşan Eymen bebek kurtarılamayarak 22 Mayıs günü yaşamını yitirmişti. Eymen bebeğin ölümünün ardından çekilen görüntülerin FETÖ mensupları tarafından yürütülen kampanyada kullanılması tepki gördü.



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