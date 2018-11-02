Eylül'de trafiğe kayıtlı araç sayısı yıllık yüzde 47.7 azaldı

İstanbul, 2 Kasım (DHA) – Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı Eylül’de, Ağustos ayına göre yüzde 29, geçen yılın aynı ayına göre 47.7 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, Eylül’de trafiğe kaydı yapılan araç sayısı;

- otomobilde yüzde 43,

- kamyonette yüzde 24.3,

- kamyonda yüzde 10.9,

- motosiklette yüzde 14.1 düşerken,

- minibüste yüzde 28.6,

- otobüste yüzde 28.3,

- özel amaçlı taşıtlarda yüzde 52.6,

- traktörde ise yüzde 33.7 arttı.

TÜİK’e göre, Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47.7 düşüş görüldü ve bu düşüş;

- otomobilde yüzde 54.1,

- minibüste yüzde 54.6,

- otobüste yüzde 58.5,

- kamyonette yüzde 60.7,

- kamyonda yüzde 55.5,

- motosiklette yüzde 19.9,

- özel amaçlı taşıtlarda yüzde 79,

- traktörde yüzde 39.5 olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre;

Trafiğe kayıtlı araç sayısı Eylül’de 22 milyon 798 bin 221 adede yükselirken, bu taşıtların;

- yüzde 54.2’sini otomobil,

-16,4’ünü kamyonet,

- yüzde 14.1\'ini motosiklet,

- yüzde 8.2’sini traktör,

- yüzde 3.7’sini kamyon,

- yüzde 2.1’ini minibüs,

- yüzde 1’ini otobüs,

- yüzde 0.3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 45 bin 235 taşıt içinde otomobil yüzde 46.4 ile ilk sırada yer aldı.

Otomobili yüzde 29.4 ile motosiklet, yüzde 11.3 ile kamyonet, yüzde 8.4 ile traktör izledi.

Taşıtların yüzde 4.5’ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak-Eylül döneminde 742 bin 465 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, 163 bin 189 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi ve trafikteki toplam taşıt sayısı 579 bin 276 adet arttı.

Eylül ayında 641 bin 574 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtlar arasından otomobil yüzde 68.4 ile ilk sırada yer alırken, otomobili yüzde 16.3 ile kamyonet, yüzde 5.8 ile motosiklet ve yüzde 3.6 ile traktör takip etti.

Eylül ayında devri yapılan taşıtların yüzde 5.9’unu ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 364 bin 139 adet otomobilin;

- yüzde 38\'i LPG,

- yüzde 36.5’i dizel,

- yüzde 25.1’i benzin yakıtlı oldu.

Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0.4 olarak belirlendi.

Eylül ayında 20 bin 969 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı ve söz konusu otomobillerin;

- yüzde 14.9’unu Renault,

- yüzde 9.9\'unu Fiat,

- yüzde 8\'ini Volkswagen,

- yüzde 7.3\'ünü Honda,

- yüzde 7’sini Nissan,

- yüzde 6.2’sini Hyundai,

- yüzde 5.7’sini Toyota,

- yüzde 5.2’sini Ford,

- yüzde 4.7’sini Dacia,

- yüzde 4.5’ini Opel oluştururken,

- yüzde 26.5\'ini ise diğer markalardan oluştu.

Ocak-Eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 424 bin 901 adet otomobilin;

- yüzde 42.7’sinin 1501-1600,

- yüzde 27.8’inin 1401-1500,

- yüzde 13.1\'inin 1300 ve altı,

- yüzde 11.3\'ünün 1301-1400,

- yüzde 4.2\'sinin 1601-2000,

- yüzde 0.9’unun 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip olduğu görüldü.

Ocak-Eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 424 bin 901 adet otomobilin ayrıca yüzde 56.4\'ünün beyaz, yüzde 21.4’ünün gri, yüzde 7.3’ünün siyah ve yüzde 5.6’sının kırmızı, yüzde 9.4’ünün ise diğer renklerde olduğu görüldü. (Tablo ve Grafik)