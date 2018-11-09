Eylül'de ihracat birim endeksi yüzde 2.3 azaldı

İstanbul, 9 Kasım (DHA) – Eylül’de ihracat birim endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.3 azalırken, ithalat birim endeksi ise yüzde 2.6 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, ihracat birim değer endeksinin üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0.2 azaldığını ortaya koydu. TÜİK verilerine göre ihracat birim değer endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre;

-gıda, içecek ve tütünde yüzde 8.1,

-ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4.1,

-imalat sanayinde (gıda, içecek ve tütün hariç) yüzde 2.2 azalırken

- yakıtlarda yüzde 28.5 arttı.

Üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artan ithalat birim değer endeksi ise;

- gıda, içecek ve tütünde yüzde 0.1

- ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5.5

- yakıtlarda yüzde 28.4 artarken

- imalat sanayinde (gıda, içecek ve tütün hariç) yüzde 2.6 azaldı.

İhracat miktar endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25.2, üçüncü çeyrekte ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8.9 arttı ve endeks bir önceki yılın aynı ayına göre

- gıda, içecek ve tütünde yüzde 20,

- ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 13.7,

- yakıtlarda yüzde 12.5,

- imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 26.7 yükseldi.

Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,3, üçüncü çeyrekte ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18.8 düşen ithalat miktar endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre;

- gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,4 artarken,

- ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 25,

- yakıtlarda yüzde 10

- imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 21.1 düştü.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise Ağustos ayında 160.9 olan ihracat miktar endeksi Eylül’de yüzde 1.4 artarak 163.1’e, takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise 2017 Eylül ayında 139.7 olan ihracat miktar endeksi, Eylül’de yüzde 16.9 artarak 163.4’e yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre Ağustos’ta 121.2 olan ithalat miktar endeksi yüzde 1’lik bir düşüşle Eylül’de 119.9’a geriledi. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi 2017 Eylül ayındaki 149.1 düzeyinden yüzde 21.4’lük bir düşüşle Eylül’de 117.1’e geriledi.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2017 yılı Eylül ayında 106.6 olarak hesaplanan dış ticaret haddi, Eylül’de 5 puan azalarak 101.6’ya, üçüncü çeyrekte ise geçen yılın aynı dönemine göre 4.3 puan azalarak 102.1’e geriledi. (Tablo ve Grafik)