Kadıköy'de binler 'Barış için Eylül'de Gel' etkinliğinde buluştu

İstanbul Park Forumları tarafından düzenlenen ve birçok sanatçının sahne aldığı "Adalet, Özgürlük ve Barış İçin Eylül'de Gel" adı altında düzenlenen etkinliğe binlerce kişi katıldı. Kadıköy Rıhtım'da düzenlenen etkinlikte Gezi Parkı eylemleri sırasında hayatını kaybedenler anıldı. Etkinliğin başlangıcında, Mehmet Ayvalıtaş, Abdullah Cömert, Ethem Sarısülük, Ali İsmail Korkmaz, Medeni Yıldırım ve Ahmet Atakan'ın sahneden isimlerinin tek tek okundu. Alanı dolduran binlerce kişi ise, "burada" diyerek bağırdı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Etkinlikte Yeni Türkü, Bulutsuzluk Özlemi, Grup Yorum, Kardeş Türküler, Boğaziçi Caz Korosu ve Hayko Cepkin, Marsis, Cenk Taner, Ceylan Ertem'in de aralarında yer aldığı sanatçı ve gruplar sahne alıyor.

Etkinliğe gaz bombası kapsülünün başına isabet etmesi nedeniyle aylardır komada olan 14 yaşındaki Berkin Elvan'ın babası Sami Elvan, Hey Tekstil işçileri ve grevdeki THY işçileri de katıldı.

Etkinlik nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Etkinlik alanına girişte polis noktası kuruldu. Alana girenler üst araması yapılarak içeri alındı.

Konserlerin devam ettiği etkinlikte "Her yer Kadıköy her yer direniş", "Bu daha başlangıç mücadeleye devam" şeklinde sloganlar atıldı. Etkinlik akşam saatlerine kadar çeşitli sanatçıların sahne almasıyla devam edecek.

'Kadıköy polis yokken güvenli bir yerdir'

Kadıköy Caferağa, Osmanağa, Yeldeğirmeni, Acıbadem mahalle meclisleri, Kadıköy sokaklarında günlerdir yaşanan olayları protesto etmek için Altıyol'da bulunan Boğa Heykeli'nin önünde toplandı.

"Kadıköy'de polis şiddeti istemiyoruz" sloganıyla toplanan yaklaşık 50 kişi, "Her yer Kadıköy, her yer direniş" şeklinde sloganlar attı.

Ellerinde Gezi Parkı eylemleri sırasında yaşamını yitirenlerin isimlerinin yazılı olduğu pankartları taşıyanlar adına basın açıklamasını Gülsüm Gökay yaptı. Kadıköy'de polis şiddetinin yaşandığını belirten Gökay, 13 Eylül akşamı semtlerinde Serdar Kadakal'ın yoğun gaz bombası nedeniyle yaşamını yitirdiğini söyledi.

10 Eylül itibariyle Kadıköy'de eylemlerin başlamasıyla polislerin geldiğini söyleyen Gökay, "Polis geldi, can, mal güvenliğimiz ve huzurumuz kalmadı. Kadıköy polis yokken güvenli bir yerdir. Kadıköy'e sahip çıkmaya devam edeceğiz. Mahallemizde polisi ve polis şiddetini istemiyoruz." dedi. Grup, basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.