Eylül Yağlıkara'nın katili Uğur Koçyiğit'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Ankara'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'nde kaybolduktan bir hafta sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'yı öldürdüğü için tutuklanan Uğur Koçyiğit, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Sanık Koçyiğit'e ayrıca 'çocuğa nitelikli cinsel istismar' ve 'çocuğu hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 42 yıl hapis cezası verildi.
Ne olmuştu?
8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cansız bedeni kaybolduktan bir hafta sonra bir elektrik direğinin altına gömülü halde bulunmuştu.
Eylül Yağlıkara'nın katili Uğur Koçyiğit, uzun süre Eylül'ü bulmak için arama çalışmalarına katılmıştı.