Eylül Mirzaoğlu'nu okul bahçesinde ezerek ölümüne neden olan servis şoförüne 5 yıl hapis cezası

İstanbul’un Avcılar ilçesinde ilkokul bahçesinde dokuz yaşındaki Eylül Mirzaoğlu’na çarparak ölümüne neden olan servis aracı sürücüsü Hüseyin Y. beş yıl ceza aldı. Makheme, servis aracı sürücüsünün tahliyesine karar verdi.

Küçükçekmece 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada servis şoförü Hüseyin Y. tutuklu olarak yargılanıyordu. Geçen yıl 7 Kasım’da Mehmetçik İlkokulu’nda yaşanan olayın ardından ‘taksirle öldürme’ suçundan mahkemeye sevk edilen servis şoförü tutuklanmıştı.

Eylül’ün babası Cahit Mirzaoğlu okulun büyük ihmali olduğunu belirterek şunları söylemişti: “Okul yönetimi okul müdürü kimse sorumlular sonuna kadar davacıyım. Devletin bunlara çok ağır bir şekilde cezalandırması lazım… Servis aracının okulun bahçesine girmemesi gerek. Okul bahçesinde Eylül gibi yüzlerce çocuk var. Bugün bana yarın başkasının başına da gelebilir. Yarın başka bir okulda da olabilir. Okulun içinde aracın ne işi var? Orada bir manevra yapar geri geri gelir ona çarpmaz başkasına çarpar. Bir de çarpmamış üzerinden geçmiş.”