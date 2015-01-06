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Eylül Cansın Ankara ve İstanbul’da anılacak

Ankara ve İstanbul'da 'trans intiharları da politiktir' sloganıyla transfobik nefrete karşı durulacak

06 Ocak 2015 14:52

İstanbul’da Cumartesi gecesi Boğaziçi Köprüsü’nden atlayarak hayatına son veren trans kadın Eylül Cansın için bugün (6 Ocak 2014) Ankara ve İstanbul’da anma törenleri ve basın açıklamaları düzenlenecek.

Ankara’da Pembe Hayat Derneği’nin, İstanbul’da ise İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği’nin çağrısıyla “trans intiharları da politiktir” sloganıyla transfobik nefrete karşı durulacak.

Ankara’daki açıklama, saat 18:30’da Yüksel Caddesi’nde İnsan Hakları Anıtı önünde yapılacak.

İstanbul’da ise saat 19:00’da Tünel Meydanı’ndan Galatasaray Meydanı’na yürünecek. Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) İstanbul İl Örgütü de eyleme katılacağını açıkladı. 

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