Eylül ayında Türkiye'de 43 işçi öldü!

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Ahmet Altan: Savaşta bile bu kadar ölüm olmaz

Yollar işçiye mezar oldu

Dokuz ayda 419 işçi ölümü

Taraf gazetesinde yer alan habere göre, DİSK, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) de aralarında olduğu meslek örgütleri, işçiler, akademisyenler, gazeteciler, avukatlar ve iş müfettişlerinin oluşturduğu İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, değişik sektörlerde meydana gelen iş kazalarını derledi ve eylül ayına ilişkin raporunu yayımladı. Rapor, Türkiye’deki iş kazalarının adeta ‘cinayete’ dönüştüğünü ortaya koyuyor. Rapora göre, eylül ayında maden sektöründe yaşanan iş kazasında dört kişi yaşamını yitirdi, dört kişi de yaralandı. Yine aynı ay belediyelerin kanalizasyon işlerinde çalışan dört işçi göçük altında kaldı. İş nedeniyle seyahat eden iki işçi trafik kazasında yaşamını yitirdi, ikisi de yaralandı.Eylül ayında inşaatlarda yaşanan kazalarda ölen işçi sayısı da oldukça yüksek. İnşaatı devam eden barajlarda meydana gelen kazalarda beş işçi öldü, iki işçi de yaralandı. İnşaat sektöründe çalışan işçilerden ise 17’si öldü, 52’si yaralandı. Tekstil kolunda yaşanan kazalarda iki işçi ölüp 29 işçi yaralanırken, özellikle turizm alanlarında yoğunlaşan konaklama sektöründe bir işçi öldü, 18 işçi yaralandı. Metal sektöründe de bir işçi ölürken altı işçi yaralı kurtuldu. Daha önce en çok ölümlerin yaşandığı gemi ve tersane sektöründe ise eylül ayı içerisinde bir işçi yaşamını yitirirken, iki işçi de yaralandı.Kimya sektörüne ait işyerlerinde meydana gelen kazalarda ölen işçi sayısı iki olarak saptanırken, yaralı işçi sayısı ise rekor kırarak 382’ye ulaştı. İş kazalarının en çok görüldüğü alanlardan biri de güvencesizliğin ve zorlu iş koşullarının var olduğu mevsimlik işçiliğin hâkim olduğu tarım sektöründe oldu. Bu iş kolunda 79 işçi trafik kazasında yaralanırken iki kadın ve iki çocuk iş kazalarında hayatını kaybetti.Son istatistikler, Türkiye’de işçilerin sağlık ve güvenli bir ortamda çalışmadıklarını ortaya koyuyor. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin araştırmalarına göre, 2010’un ilk sekiz ayında en az 238 işçi hayatını kaybederken, 2011’in ilk sekiz ayında ölen işçi sayısı en az 376 oldu. Eylül verilerini eklediğimizde bu sayı 2011’in dokuz ayında 419’u buluyor. Bu veriler de iş kazası sonucu ölümlerin geçen yıla kıyasla yüzde 60 arttığını gösteriyor. Öte yandan dünyadaki duruma bakarsak, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün tahminlerine göre, dünyada işgücü piyasasında bulunuyor ve her gün yaklaşık 1 milyon iş kazası yaşanıyor. İş kazası ve meslek hastalıkları sonucu her yıl 2.3 milyon insan, ise hayatını kaybediyor.