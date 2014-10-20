Eylül ayında her gün bir kadın, kocası tarafından öldürüldü

Zirve Üniversitesi Aile ve Kadın Çalışmaları Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Derya Keskinci, kadına yönelik şiddetin her geçen gün arttığına dikkati çekerek, eylül ayında 30 kadının eşi tarafından öldürüldüğünü söyledi.

zaman.com.tr'nin haberine göre, kadın ölümlerinin bazılarının boşanma evresinde bazılarının ise boşandıktan sonra gerçekleştiğine dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Derya Keskinci, kadına yönelik şiddetin temel nedeninin kadının insan hakları bilincinin toplumda yerleşmemiş olması olarak nitelendirdi.



Yasaların hiçbir zaman tek başına yeterli olmadığını belirten Keskinci, "Bir cezanın etkin olması için caydırıcı olması önemlidir. Bu nedenle cezaların arttırılması elbette cezanın etkisini de arttıracaktır. Ancak her zaman söylediğimiz gibi en fevkalade yasalar dahi bu sorunu çözmeye tek başına yeterli olmaz. Kadının insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin olmadığı bir toplumda sadece yasalar yeterli değildir." şeklinde konuştu.

'Çok boyutlu şiddet sadece kanunlarla ortadan kaldırılamaz'

Kadına yönelik şiddetin engellenmesi için bireyleri, eğitim yolu ile bilgilendirilip bilinçlendirilmesi gerektiğini savunan Yrd. Doç. Keskinci, "Planlı, akılcı, derinliği olan, özgürlükçü bir eğitim planı ile uzun vadeli ve stratejik bir yaklaşımla çözüme odaklanmalıyız. Şiddetin patolojik, psikolojik ve sosyo-ekonomik bir çok nedeni vardır. Çok boyutlu bir sorun olan şiddet sorunu tek bir enstrümanla, sadece kanunlarla ortadan kaldırılamaz" diye konuştu.