Eylül ayı raporu: Erkekler 20 kadını öldürdü,19 kadına tecavüz, 20 çocuğu da istismar etti

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler Eylül 2020'de en az 20 kadını ve kadınların yanlarında bulunan üç erkeği öldürdü, 19 kadına tecavüz etti.

Eylül'de en az kadının 20 ölümü (Adana (1), Ankara (1), Antalya (1), Antep (1), Aydın (1), Batman (3), Burdur (1), Diyarbakır (1), Gümüşhane (1), İstanbul (4), Samsun (2), Trabzon (1), Van (1), Zonguldak (1) basına şüpheli olarak yansıdı.

Eylül 2020’de erkekler Bursa’da bir kadını öldürmeye teşebbüs etti. İstanbul’da Gürcistan vatandaşı ve Adana’da Suriyeli kadının ölümü basına “faili meçhul cinayet” olarak yansıdı.

Ayrıca, Adana ve Bursa’da iki kadın meşru müdafaa hakkını kullandı.

Cinayet

Erkekler, Eylül 2020'de en az 20 kadını; Eylül 2019'da ise 37 kadını öldürdü. Erkeklerin öldürdüğü kadınlardan biri Afganistanlıydı.

Bir kadın “koruma” iki kadın da “uzaklaştırma” kararına rağmen öldürüldü.

Erkeklerin 12 kadını öldürme “bahanesi” basına yansımadı. Erkekler, üç kadını “ayrılmak istediği”, “barışmak istemediği”, bir kadını “kıskançlık”, iki kadını “arazi anlaşmazlığı”, bir kadını “miras”, bir kadını da “annesine küfür ettiği” "bahanesi" ile öldürdü.

Kadınları öldürenlerin yüzde 45'i koca ve eski kocaları

Eylül’de dokuz kadını kocası/eski kocası, dört kadını sevgilisi, bir kadını damadı, bir kadını akrabası üç erkek, iki kadını komşusu öldürdü. Üç kadını öldüren erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkekler, sekiz kadını ev içinde, sekiz kadını ormanlık alan, araba, kuaför salonu, sokak gibi ev dışı alanlarda öldürdü. Erkeklerin dört kadını nerede öldürdüğü basına yansımadı.

Erkekler kadınların yarısından çoğunu ateşli silahlarla öldürdü

Erkekler, 13 kadını ateşli silahlarla, altı kadını bıçak, balta, cam gibi kesici aletlerle, bir kadını boğarak öldürdü.

Çocuk Cinayeti - Çocuğa şiddet

Erkekler, Eylül’de en az dört çocuğu öldürdü. Bir çocuğu annesi, bir çocuğu erken yaşta zorla evlendirildiği kocası, iki çocuğu öldürenlerin yakınlık derecesi basına yansımadı. Öldürülen çocuklardan biri Suriyeliydi, biri de Afganistanlıydı.

Antep’te bir çocuk kaçırılmak istendi, Sakarya’da da bir çocuk kaçırıldı. Balıkesir’de bir, İzmir’de iki, Ordu’da bir ve Zonguldak bir olmak üzere en az beş çocuğun ölümü basına “şüpheli” olarak yansıdı. İzmir’de de bir baba kız çocuğunu intihara sürükledi.

İzmir'de bir baba çocuğunu parkta darp etti. Sakarya'da da 17 yaşındaki çocuk ve "çocuğu" kayıp olarak açıklandı.

Akran şiddeti/istismarı: Sakarya'da yaşı basına yansımayan bir oğlan çocuğu, "dini nikahlı karısı" 13 yaşındaki B.S.'yi bıçaklayarak yaraladı. Oğlan çocuğunun kız çocuğunu birçok kez tehdit ettiği açıklandı.

Tecavüz sayısı geçen seneye göre arttı

Tecavüz

Eylül’de erkekler en az 19 kadına tecavüz etti. Geçen yıl aynı ay bu sayı üçtü.

Bir kadına sevgilisi, bir kadına eski sevgilisi, bir kadına yerel yöneticiler, bir kadına kendisini “hoca” diye tanıtan bir erkek, bir kadına akademisyen, bir kadına tanımadığı dört erkek, bir kadına hastabakıcı, bir kadına market sahibi, on bir kadın kendisine tecavüz eden erkeği tanımıyordu.

Erkeklerin tecavüz ettiği kadınlardan biri Rusya, biri İngiltere, biri de Fil Dişi Sahilleri vatandaşıydı. İki kadın zihinsel engelliydi, erkekler iki kadına da sistematik olarak tecavüz etti.

Taciz

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre, erkekler, Eylül’de en az 18 kadını taciz etti. Bu sayı geçen yıl aynı ay 13’idi.

Kadınlar kendilerini taciz eden on erkeği tanımıyordu. İki kadını komşusu üç erkek, bir kadını kargo çalışanı, üç kadını yöneticisi, bir kadına sendika çalışanı, bir kadını spor hocası taciz etti.

Erkekler on dört kadını sözlü ve fiziki olarak, bir kadını cinsel organını göstererek, en az bir kadını gözetleyerek, bir kadını fotoğrafını bir kadını da videoya çekerek taciz etti.

Erkekler, sekiz kadını sokak, hastane gibi ev dışı alanlarda, altı kadını ev içinde taciz etti. Erkeklerin en az dört kadını nerede taciz ettiği basına yansımadı.

20 çocuğa istismar

Çocuk İstismarı

Erkekler, Eylül 2020'de aralarında oğlanların da olduğu en az 20 çocuğa istismar etti. Geçen yıl, aynı ay bu sayı 26’idi. Erkeklerin istismar ettiği çocuklardan ikisi zihinsel engelleydi.

En az on bir çocuk kendisini istismar eden erkekleri tanımıyordu, bir çocuğu babası, bir çocuğu tarikat lideri, bir çocuğu yöneticisi, bir çocuğu otel çalışanı, bir çocuğu apartman görevlisi, üç çocuğu komşusu, bir çocuğu akrabası istismar etti.

Erkekler, bir çocuğu evde, bir çocuğu sosyal medyada, altı çocuğu da apartman, sokak, site, toplu taşıma aracı gibi ev dışı alanlarda taciz etti. Erkeklerin on iki çocuğu nerede istismar ettiği basına yansımadı.

Şiddete uğrayan kadın sayısı da arttı

Şiddet/ Yaralama

Erkekler, Eylül’de en az 97 kadına şiddet uyguladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı, 71 idi.

Erkekler en az iki kadını “öldürmekle” bir kadını da çıplak fotoğraflarını yaymakla tehdit etti. Erkekler en az dört kadına sistematik olarak şiddet uyguluyordu.

Erkeklerin şiddet uyguladığı kadınlardan biri trans seks işçisi kadındı; üç kadın da zihinsel engelliydi. Erkeklerin şiddet uyguladığı kadınlardan biri Suriye, biri Moğolistan biri de Azerbaycan vatandaşıydı.

Erkeklerin şiddet uyguladığı kadınlardan dördü ağır” hasta olarak hastaneye kaldırıldı. Erkekler üç kadına “koruma” kararına rağmen şiddet uyguladı, bir kadın da erkek hakkında sekiz kez şikâyette bulunmuştu ancak sonuç alamamıştı.

En az 60 kadına kocası, dini nikâhlı kocası, sevgilisi, eski sevgilisi şiddet uyguladı, kadınlar kendilerine şiddet uygulayan 38 erkeği tanımıyordu, en az on iki kadına da baba, oğul, damat gibi aile üyeleri şiddet uyguladı.

Erkeklerin 76 kadına şiddet uygulama “bahanesi” basına yansımadı. Erkekler, on kadını “ayrılmak istediği”, “barışmak istemediği” bahanesi ile öldürdü. İki kadını arazi kavgasını “bahane” ederek öldüren erkekler, iki kadını hırsızlık yaparken, üç kadını ekonomik, iki kadını park yeri tartışması, iki kadını da “kıskançlık” bahanesi ile öldürdü.

Erkekler, 75 kadını darp etti, dokuz kadını bıçakla yaraladı, on bir kadını ateşli silahlarla yaraladı. Bir kadını yakan erkekler bir kadına da araba ile çarptı.

Erkekler, 32 kadına ev içi, 42 kadına da sokak, hastane, araç, ofis, otopark, market gibi ev dışı alanlarda şiddet uyguladı. Erkeklerin 23 kadına nerede şiddet uyguladığı basına yansımadı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Eylül’de erkekler, en az 59 kadını seks işçiliğine zorladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı, 33 idi. Seks işçiliğine zorlananlar arasında kız çocukları da vardı.

Kadınlardan 14’ü Türkiye vatandaşı değildi.