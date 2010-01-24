'Eylemine kimse yasadışı diyemez'

T24 - Tekgıda-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel, TEKEL işçilerinin eyleminin yasal olduğunu savunarak, ''Kimse 'yasa dışı' diyemez'' dedi.



TEKEL işçilerinin eylemi 41. gününde de devam ediyor. Brandalardan kendilerine çadır yapan işçiler, kurdukları sobalar ve yaktıkları ateşle ısınmaya çalışıyor.



İşçilerin bulunduğu çadırları gezen Türkel, ''TEKEL işçilerinin anayasal haklarını kullandıklarını'' ifade etti. Kendilerinin bir barış eli uzattığını belirten Türkel, gerekli adımın atılmasını beklediklerini dile getirdi.



Ankara Valiliği tarafından TÜRK-İŞ ve Tekgıda-İş Sendikası'na, ''kurulan çadırların kaldırılması yönünde tebligat yapıldığını'' bildiren Türkel, ''Valilik, çevre, gürültü kirliliği gibi nedenlerle buradaki çadırların kaldırılmasını istedi. İşçilerimiz burada anayasal haklarını kullanıyor. Bu iş çözülene kadar buradayız. Onlar kaldırsın, biz daha iyisini yaparız. Valilik 'çadırlar kötü' diyorsa, gelsinler daha iyisini yapsınlar. Biz gerekli cevabı yarın (25 Ocak 2010) kendilerine göndereceğiz'' diye konuştu.



İşçi ve memur konfederasyonlarının, TEKEL işçilerinin sorunlarının çözümü için 26 Ocak Salı gününe kadar sonuç alınamaması halinde yeniden bir araya gelinmesini kararlaştırdıkların anımsatan Türkel, şunları kaydetti:



''Olumlu bir gelişme olmazsa çarşamba günü ben de dahil olmak üzere açlık grevine başlayacağız. Biz açlık grevindeyken diğer illerde de çocuklarımız, eşlerimiz eylemlere katılacak. Biz anayasal hakkımızı kullanıyoruz. Aramızda 'marjinal grupların olduğunu' söylüyorlar. Burada marjinal gruplar yok. TEKEL işçileri ve onlara destek veren emek dostları var. Yapılan eylem, tamamen yasaldır. Kimse 'yasa dışı' diyemez. Gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideriz. Onlar da nereye giderse gider.''



Bu arada, bazı sivil toplum kuruluşları temsilcileri, destek ziyaretinde bulundukları TEKEL işçilerine battaniye ve yiyecek dağıttı.