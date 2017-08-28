Eylem'i vuran düğün magandası tutuklama kararı ile aranıyor

Ramazan ÇELİK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA)- HATAY\'ın Kırıkhan İlçesi\'ndeki bir düğünde tabancayla rastgele atiş açıp 14 yaşındaki Eylem Ateş\'i vurup yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Çetin E. hakkında tutuklama kararı çıkartıldığı ve halen arandığı bildirildi.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, düğün magandası tarafından vurulan Eylem Ateş\'in babası Erol Ateş\'in tepkisi üzerine olayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, eldeki deliller doğrultusunda şüphelinin önce adli kontrolle serbest bırakıldığı, ardından yeni delillerle birlikte yeniden tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldığı belirtilerek şöyle dendi:

\"Mağdur Eylem Ateş in babası Erol Ateş\'in \'Kızımı vuranlar mahkemece serbest bırakıldı, bunun neresi adalet\' tarzında açıklamaları sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca basın açıklaması yapılması zarureti doğmuştur. 11 Ağustos\'ta Kırıkhan İlçesi Demirkonak Mahallesi\'nde yapılan bir düğünde havaya acılan ateş sonucunda mağdur Eylem Ateş\'in yaralandığı, olayla ilgili söz konusu suçu önce ikrar edip daha sonra inkar eden şüpheli K.K.\'nın Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltına alındığı, daha sonra şüpheli K.K.\'nın ifadeleri doğrultusunda olayın asıl şüphelisi Çetin E.\'nin gözaltına alındığı ve eldeki mevcut deliller çerçevesinde şüpheli Çetin E.\'nin adli kontrol kararı talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiği ve şüphelinin adli kontrol altına alındığı, daha sonra ortaya çıkan yeni deliller çerçevesinde şüpheli Çetin E. hakkında Cumhuriyet başsavcılığımızca sulh ceza hakimliğinden tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkartılması talep edildiği ve şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarıldığı ve söz konusu soruşturmanın halen devam etmektedir.\"



FOTOĞRAFLI