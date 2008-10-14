Eylemciye 'gürültü kirliliği yaptın' cezası

Bursa'da belediye 136 gündür eylem yapan otobüs şöförlerine sloganlarla gürültü kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle 1200 YTL ceza kesti.



Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bursa Ulaşım AŞ’nin (BURULAŞ) sahibi olduğu, Evin Taşımacılık AŞ’ye ihale edilen belediye otobüslerinde çalışan ve sendikaya üye oldukları için işten çıkarıldıkları iddiasıyla 135 gündür eylem yapan otobüs şoförlerine, "gürültü kirliliği"ne neden oldukları gerekçesiyle bin 200 YTL para cezası kesildi.



Türkiye Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası (TÜMTİS) Genel Sekreteri Gürel Yılmaz, işten çıkarılan otobüs şoförlerinin işlerine iadesini sağlamak amacıyla Haziran ayından bu yana önce Büyükşehir Belediyesi önünde, daha sonra da Orhangazi Parkı’nda eylemlerini sürdürdüklerini söyledi. Eylemin 136. gününe girdiğini belirten Yılmaz, şöyle dedi: "Sendika olarak 2007’nin Haziran ayında BURULAŞ’ta örgütlenmeye başladık. Örgütlenme gerçekleştiği gün itibarıyla işveren saldırıları başladı ve devam ediyor. Önce 10 arkadaşımız işten çıkarıldı. 31 Mayıs 2008 tarihinde de geriye kalan 123 sendika üyesi arkadaşımız işten çıkarıldı. 1 Haziran itibarıyla da her gün sorunun çözümü için eylem gerçekleştiriyoruz."



1200 YTL para cezası kesildi



Bu süre içinde 3 yerde açtıkları standlarda 50 bini aşkın Bursalının imzalarıyla kendilerine destek verdiğini bildiren Yılmaz, şöyle konuştu:"Her gün bu eylemimiz devam ederken, 76. günde polis garip bir uygulamaya başladı. ’Bu, kamu güvenliğini sarsar hale geldi. Bundan dolayı eylem sona erdirilsin. Yoksa ceza keseriz’ dediler. Biz devam edince, Kabahatler Kanunu’na göre ’Gürültü kirliliği’ yaptığımız için bize bin 200 küsur YTL ceza kestiler. Eylemlere devam edilmesi halinde kişilere de tek tek ceza yazacaklarını söylediler. Ancak bu henüz uygulanmadı. Biz de konuyla ilgili yargıya başvurduk, itiraz ettik ve böyle bir haklarının olmadığını söyledik. Yasalara ve uluslararası sözleşmelere göre, herkes haber vermeden, izin almadan, derdini anlatmak için basın açıklaması yapma hakkına sahiptir. Biz bu demokratik hakkımızı kullanmaya devam edeceğiz."



Slonganlar gürültü kirliliği yol açmış



TÜMTİS Genel Sekreteri Yılmaz, gürültü kirliliğiyle ilgili cezaların, sadece yüksek sesle müzik çalan yerler için uygulandığını savunarak, ilk kez bir eylem sonrası gürültü kirliliğinden dolayı ceza yazıldığına şahit olduklarını söyledi. Gürel Yılmaz, eylem sırasında atılan sloganların "gürültü kirliliğine yol açtığı" suçlamasına katılmadıklarını ifade ederek, "Sorunu, işçileri sindirerek, korkutarak, demokratik müdahalelerinden vazgeçirerek çözmeye çalışıyorlar. Bu, demokratik bir haktır. Bu yapılanları da bu hakkın kullanılmasını engellemeye dönük girişimler olarak değerlendiriyoruz" dedi. (AA)



