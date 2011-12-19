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Politika

Eylemcilerin 'kamuflaj'ı polisleri bir hayli şaşırttı!

Adana'daki gösteride polise molotofkokteyli, taş ve havai fişeklerle saldıran göstericilerden

19 Aralık 2011 02:00

T24 - Adana'daki gösteride polise molotofkokteyli, taş ve havai fişeklerle saldıran göstericilerden 4'ünün, tanınmamak için etek giyip eşarp bağladı. Gerçekler ise sorgu sırasında ortaya çıktı.

KCK’ya yönelik operasyonları protesto eden BDP, dün merkez Seyhan İlçesi Obalar Caddesi’nde protesto yürüyüşü düzenledi. Olaysız geçen yürüyüşün ardından yüzleri maskeli yaklaşık 100 kişilik grup, ara sokaklardan çıkarak bölgede güvenlik önlemi alan polislere molotofkokteyli, taş ve havai fişeklerle saldırdı. Obalar Caddesi’ni trafiğe kapatan göstericiler arasında etek giyip başlarına eşarp bağlayan kişiler dikkat çekti.  

Etekli gösterici erkek çıktı

Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet Şubesi ekiplerinin grubu dağıtmaya yönelik müdahalesinde etekli ve başı eşarplı 4 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin erkek olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden H.B.’nin sorgusunda, "Polis, gösterilerde kamera ve fotoğraf çekiyor. Görüntü vermemek ve eşkalimizi gizlemek için bize etek giyip başımızı eşarpla ötmemizi söylediler" dediği öğrenildi. H.B. ile 3 şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.


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