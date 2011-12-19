Eylemcilerin 'kamuflaj'ı polisleri bir hayli şaşırttı!

T24

KCK’ya yönelik operasyonları protesto eden BDP, dün merkez Seyhan İlçesi Obalar Caddesi’nde protesto yürüyüşü düzenledi. Olaysız geçen yürüyüşün ardından yüzleri maskeli yaklaşık 100 kişilik grup, ara sokaklardan çıkarak bölgede güvenlik önlemi alan polislere molotofkokteyli, taş ve havai fişeklerle saldırdı. Obalar Caddesi’ni trafiğe kapatan göstericiler arasında etek giyip başlarına eşarp bağlayan kişiler dikkat çekti.Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet Şubesi ekiplerinin grubu dağıtmaya yönelik müdahalesinde etekli ve başı eşarplı 4 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin erkek olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden H.B.’nin sorgusunda, "Polis, gösterilerde kamera ve fotoğraf çekiyor. Görüntü vermemek ve eşkalimizi gizlemek için bize etek giyip başımızı eşarpla ötmemizi söylediler" dediği öğrenildi. H.B. ile 3 şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.