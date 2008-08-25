Eylemcilere ilginç ceza

Sinop’ta nükleer santral yapılmasına karşı çıktıkları için kaldıkları kampın boşaltılmak istenmesini Valilik önünde yatarak protesto eden 30’u yabancı 33 çevreci genç, Kabahatlar Kanunu’na göre 125’er YTL para cezasına çarptırıldı. 5 saat gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakılan gençler dün sabah kentten ayrıldı.



Çevresel ve ekolojik konulara duyarlılığı sağlamak için her yıl farklı bir ülkede kamp yapan çevreci gençler, Sinop Nükleersiz Kent ve Yaşam Derneği’nin (SİNYAD) davetlisi olarak 9 Ağustos günü bisikletlerle kente geldi. “Ekotopya Buluşması” adıyla 20’ncisi düzenlenen etkinliğe, 60’ı yabancı toplam 130 çevreci katıldı. Buluşmada bu yılki tartışma konusu “Yenilebilir ve Alternatif Enerjiler” seçildi.



11 ülkeden geldiler



Sinop Ekolojik Ütopyalar Derneği’nin (Ekotopya) Orman Bölge Müdürlüğü’nden izin alarak Sarıkum mevkiinde kurduğu çadır kampta kalan çevreci gençler, Sinop’a nükleer santral kurulması girişimlerini de kampta düzenledikleri etkinliklerle protesto etti. Sinop Valiliği, bunun üzerine 23 Ağustos’ta tamamlanması planlanan kampın süresini beklemeyerek kampın bir gün önceden boşaltmasını istedi.



Vali Zeki Şanal imzasını taşıyan yazıda, “İlimizde 09-23 Ağustos 2008 tarihleri arasında yapılmakta olan Ekotopya buluşması gezisi izniniz 22.08.2008 tarihi itibariyle iptal edilmiştir. Bu nedenle bulunduğunuz yeri 22.08.2008 tarihi itibariyle boşaltmanızı, aksi takdirde güvenlik güçleri tarafından boşaltmak zorunda kalacağımız hususunda, gereğini bilgilerinize rica ederim” denildi.



Ancak çevreci gençler, süre dolana kadar kamptan ayrılmama kararı aldı. Kampın jandarma ekiplerince kuşatılması üzerine önceki akşam saatlerinde Sinop Valiliği önüne gelip oturma eylemi yapan 11 ülkeden 30’u yabancı 33 çevreci genç karga tulumba gözaltına alındı.



Emre aykırı davranış



Sinop Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen gençler ifadelerinin ardından Kabahatlar Kanunu’nun “Emre aykırı davranış” bölümünü içeren 32’nci maddesi gereğince 125’er YTL para cezası kesildi. 5 saat gözaltına kaldıktan sonra serbest bırakılan gençlerin de aralarında bulunduğu çevreci gençler, kampın dağıtılması nedeniyle geceyi SİNYAD ve KESK binalarında geçirdi. Çevreci gençler sabah bisikletlerine binerek kentten ayrıldı.

