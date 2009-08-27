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Yaşam

Eylemciler eğitim kampında

İngiltere'de binlerce çevrecinin katıldığı "İklim Kampı" başladı. Kampın yeri son ana kadar gizli tutuldu.

27 Ağustos 2009 03:00

 

İngiltere'de binlerce çevrecinin katıldığı "İklim Kampı" başladı. Kampın yeri son ana kadar gizli tutuldu. Eylemciler kampın yerini son anda telefonlarına gelen mesajlarla öğrendiler.

İngiltere'de çevreci örgütler gelecekte yapacakları protestolar için bir eğitim kampı düzenliyor. "İklim Kampı"nda biraraya gelen eylemciler bir hafta boyunca yapacakları protestoları planlayacak bir yandan da çevreyle uyumlu yaşamayı öğrenecek.

Kampın yeri son ana kadar büyük bir gizlilik içinde tutuldu. Amaçları polisin müdahale etmesini önleyebilmekti. Bu konuda başarılı da oldular. Kampın yeri çevrecilere telefon mesajlarıyla ulaştırıldı.

Yüzlerce eylemci, kentin çeşitli yerlerinde belirlenen toplanma noktalarına gitti ve cep telefonlarına gelecek mesajı bekledi.

Mesaj gelince de, bisikletlerine ya da toplu taşıma araçlarına atlayıp İklim Kampı'nın yapılacağı yere, Londra'nın güneyindeki Blackheath Parkı'na doğru yola çıktılar. Daha önce İngiltere'deki bazı yayın organlarında kampın Greenwich Parkı'nda yapılacağı haberi çıkmıştı. Bu haber kafaları karıştırdı. Ancak son anda telefonlara gelen mesajlar çevrecileri doğru kamp yerinie ulaştırdı.

Kampa katılan çevrecilerden Lizzie Jacobs şunları söylüyor: "Bu kamp katılınacak en önemli olaylardan biri bence. Binlerce insan biraraya geliyor. Hepimiz biliyoruz ki artık hükümetler ve iş dünyası iklim değişikiliği sorununu çözmeyecek. Biz de o yüzden bu yıl kampımızı iklim değişikiliğinin kaynaklarından birinde yapıyoruz. Burası iş dünyasının kalbinin attığı yer. Burada geçireceğim bir haftada öğreneceklerim beni şimdiden heyecanlandırıyor. Burada iklim değişikliği ile ilgili neler yapabileceğimizi konuşacağız. İklim değişikliği hepimizin hayatını etkileyecek. O yüzden buraya gelmek isteyen herkese kampımız açık."

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