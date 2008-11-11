Eylemci çocuklara tüylü top

Terör örgütünün, eylemlerde çocukları kullanması yetkilileri harekete geçirdi. Hakkari’de geliştirilen proje kapsamında miniklerin enerjilerinin spora kanalize edilmesi için, raket ve badminton topu dağıtılacak. Proje hemen hayata geçecek. Çocukların antrenörleri ise polisler olacak



Doğu ve Güneydoğu’da tırmanan eylemlerde çocukların ön planda yer alması, yeni arayışları da gündeme getirdi. Geliştirilen yeni bir projeyle çocukların spora yönlendirilmesi, enerjilerinin doğru alanlara kanalize edilmesi hedefleniyor. Badminton Federasyonu ile AKP Hakkari Milletvekili Abdulmuttalip Özbek ortak bir çalışma yaparak, Hakkari’deki okullara raket ve badminton topu dağıtacak.



Taş atmakla aynı hareket



Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, bazı çocukların eylemlere karıştıklarını, polise taş attıklarını ifade ederek, “Biz taş yerine raket ve top diyoruz. Taşı atmakla badminton raketini savurmak arasında fiziksel hareket olarak fark yok” dedi.



Badminton sporunun Türkiye’de yaygınlaşması için Milli Eğitim Bakanlığı, yerel yönetimler, valilikler ile işbirliği içerisinde olduklarını anlatan Özmekik, “Hakkari’de önümüzdeki günlerde böyle bir çalışma yapacağız. Okullarda çocuklarımızı badminton ile tanıştıracağız. Tüm projelerimizde kullanılmak üzere 50 bin raket getirdik. 20-30 bin tanesi Doğu ve Güneydoğu bölgesine gidecek” diye konuştu. AKP Hakkari Milletvekili Özbek, birkaç hafta içinde projeye başlayacaklarını ifade ederek, “İlk aşamada Badminton Federasyonu’nun vermiş olduğu 3 bin topu Hakkari merkez ve ilçelerinde çocuklarımıza, öğrencilerimize dağıtacağız. Böylece orada yetişen çocuklar, sporla sayesinde sıkıntıların biraz uzağında kalabileceklerdir” dedi.



Önce polisler öğrenecek



Ayrıca, Badminton Federasyonu ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasında imzalanan bir protokol ile polis-antrenörler projesi başlatılıyor. Önümüzdeki hafta Çorum’da başlayacak proje ile federasyona bağlı antrenörler, polislere; polisler de çocuklara badminton eğitimi verecek. Özmekik, projeyi tüm Anadolu’ya özellikle de Doğu’da yaymak istediklerini ifade ederek, il emniyet müdürlerinden projeye destek olmalarını istedi.



Malzemeler Çin’den



Badmİnton Federasyonu, her okula bir takım çanta veriyor. Çantada, 20 raket, 1 file, 1 dikme, her kutuda 6 adet olmak üzere toplam 6 kutu top, eğitim kitabı, eğitim CD’si yer alıyor. Badminton Federasyonu, piyasada 500 YTL tutan bu takımı, Çin’den ithal ederek, 250 YTL’ye mal ediyor.



