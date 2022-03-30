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Eylem yapmak isteyen EnerjiSA işçileri gözaltına alındı

30 Mart 2022 19:00

EnerjiSa'da işten çıkarmalara karşı Ankara'da bulunan Başkent Elektrik Genel Müdürlüğü önünde eylem yapmak isteyen işçiler ve Enerji-Sen temsilcileri, gözaltına alındı.

enerjisagözaltı
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