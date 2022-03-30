Eylem yapmak isteyen EnerjiSA işçileri gözaltına alındı

Elektrik dağıtım şirketi EnerjiSa’nın, Ankara ve Batı Karadeniz bölgelerinde son haftalarda 20'nin üzerinde işçiyi çeşitli gerekçelerle işten çıkarması üzerine DİSK'e bağlı Enerji-Sen; işçilerin 24 saat içerinde işe iade edilmeleri ve işten çıkarmalara son verilmesini talep etmişti.
İşe iadelerin yapılmaması üzerine Başkent Elektrik Genel Müdürlüğü önünde eylem yapmak isteyen aralarında işçilerin ve sendika temsilcilerinin bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar arasında Enerji-Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin, eski Genel Başkanı Kamil Kartal, Örgütlenme Uzmanı Osman Çokaman, işçiler Mehmet Ali İçindere ve Bekir Bayatlı'nın bulunduğu öğrenildi.