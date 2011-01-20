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Yaşam

Eylem yaparken canından oluyordu

Tek kişilik eylemlerle dikkat çeken Emin Kocaaslan, 'idam cezası'nın yeniden uygulanması için eylem yaptı.

20 Ocak 2011 02:00

T24 - Mersin'de tek kişilik eylemleri ile tanınan bir kişi, yazar Yalçın Küçük’ü protesto etmek için idam sahnesi canlandırmak amacıyla boynuna geçirdiği iple asılı kaldı. Nefessiz kalan eylemciyi polis ve vatandaşlar kurtardı.



Emin Kocaaslan, 'idam cezası'nın yeniden uygulanması için eylem yaparken kendisini öldürüyordu. Atatürk Caddesi'nde kendini kaşkol, top sakal ve şapkayla gazeteci yazar Yalçın Küçük'e benzeten Mehmet Emin Kocaaslan, İsrail kauçuğu ağacına ip atıp altında da tabure koydu. İpi boynuna geçiren Kocaaslan, kendi hazırladığı Yalçın Küçük'ün sözde idam kararını okudu.

Kocaaslan, "Suçu, selam Kürdistan gerilla kardeşlerime, selam Abdullah Öcalan kardeşime, selam kahraman komutanımız Çetin Doğan'a, selam Mustafa Balbay'a, Tuncay Özkan'a, Haberal'a. Bu sloganları kullanarak provokatörlük, işbirlikçilik, tahrikçilik, kışkırtıcılık yaparak kaos ve kargaşa ve terör üretmek; terör hocalığı ve yöneticiliği yapmak, ne ABD, ne Avrupa, ne Çin idam istiyorum Türkiye için" diyerek ayağının altındaki tabureyi itti.

Bir anda ipe asılı kalan Mehmet Emin Kocaaslan'a çevrede bulunan sivil polisler ve vatandaşlar müdahale etti. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında nefessiz kalan Kocaaslan, son anda ipten alındı. Öksüren ve nefes almakta zorlanan Kocaaslan, ağaç altında bir süre dinlendikten sonra olay yerinden ayrıldı. Eylemini şaşkınlıkla izleyen vatandaşlar da, "Böyle eylem mi olur, adam az daha ölüyordu" diye tepki gösterdi.


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