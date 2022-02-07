Maaş artışı için eylem yapan Yemeksepeti kuryelerine park cezası kesildi

Eskişehir'de, aldıkları maaşa tepki göstererek kontak kapatma eylemi yapan Yemeksepeti Banabi kuryelerinden 35'ine, ayrı ayrı 196 TL park cezası kesildi.

Eskişehir’deki Yemeksepeti Banabi kuryeleri, geçen cumartesi günü Ulus Anıtı önünde basın açıklaması yapmıştı. Kuryeler, açıklama yapacakları alana kendi motorlarıyla gelmişti. Özlük haklarının iyileştirilmesi isteyen 35 kuryeye, ayrı ayrı 196 TL park cezası kesildi. Kurye Recep Başdak, şunları söyledi:

"Biz oraya motorlarla gittiğimizde polis arkadaşlarımız, memur arkadaşlarımız; araçları nereye koyacağımızı söylediğimiz zaman, ‘oraya ikişerli halde koyun’ dediler. Biz de onların doğrultusunda koyduk. Ama akşam saat 16.00-17.00 sularında e-devletlerimize baktığımızda mesajlar geldi ve 196 lira park cezası yediğimizi gördük.

Biz zaten burada haklı bir direnişteyiz. Bu kadar zor durumdayken devletin de bunu yapması açıkçası bütün arkadaşlarımızı üzdü. Biz yasa dışı bir şey yapmadık. Her şeyi sorarak gerçekleştirmeye çalıştık. Bu gerçekten kötü bir şey. Yaklaşık 35 tane motorlu arkadaşımıza ceza yazıldı. İtirazda bulunacağız. Gerekirse arkadaşlarla toplanıp adliyede itirazda bulunacağız."

"Zaten bir hak arayışı içerisindeyiz"

Bir diğer işçi Murat Karataş ise şunları söyledi:

“Burada zaten bir hak arayışı içerisindeyiz. Buradan motorlarla oraya kadar gidip orada, bir yere koyacağız. Ulus Anıtı'nın önünde motorları park ettik. Emniyet’teki yetkili, kendisi söyledi zaten. Dedi ki ‘şuraya ikişerli sıra halinde’ bırakın. Konvoya çıktık. ‘Konvoya çıkarsanız da ceza yazacağım’ diye açıkladı. Bugün biz bir eylemdeyiz. Boykottayız. Konvoy da bizim doğal, yasal hakkımız. Diyecek hiçbir şey bulamıyorum. İtiraz edeceğiz."