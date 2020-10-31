Eylem yapan Soma maden işçileri depremzedelere yardım için İzmir'e gitti

İzmir'de meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremin ardından, tazminat hakları için Soma'nın Kırkağaç Çamlığı'nda eylem yapan maden işçilerinin bir kısamı yardımda bulunmak adına deprem bölgesine geçti.

Direnişlerinin 19. gününde olduklarını aktaran madenciler, bir grup arkadaşını deprem bölgesindeki kazı çalışmalarına destek amacıyla İzmir’e gönderdiklerini ifade etti.

“Biz mücadeleye devam ediyoruz bir grup arkadaşımız da oraya yardıma gitti” diye konuşan madenci arkadaşlarının enkaz bölgesine ulaştıklarını ifade etti. Bağımsız Maden İş’in yaptığı açıklamada, “İzmir İtfaiyesi ile koordineli bir biçimde arama kurtarma çalışmalarına katılan Somalı madenci ekibimiz enkaz altındakilerine ulaşmaya çalışıyor" denildi.

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