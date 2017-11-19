Eylem hazırlığında olduğu öne sürülen PKK'lı İstanbul'da aranıyor

PKK üyesi olduğu ve eylem için İstanbul'a geldiği öne sürülen "Baver" kod adlı Yunus Sanamalı'nın yakalanması için emniyet birimlerince geniş kapsamlı çalışma başlatıldı. Sahte kimlik kullandığı belirtilen Sanamalı'nın fotoğrafları basınla paylaşıldı.

DHA'nın haberine göre, emniyet ve istihbarat birimleri, PKK'nın kırsal kadrosunda yer alan "Baver" kod adlı Yunus Sanamalı'nın sansasyonel eylem için kısa süre önce İstanbul'a geldiğini belirledi.

Yakalanmamak için sahte kimlik kullandığı ve sürekli yer değiştirdiği kaydedilen PKK'lının fotoğrafları basınla paylaşıldı.

Yetkililer, şüpheliyi gören vatandaşları, polise ihbarda bulunmaları konusunda uyardı.

Bu arada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, Sanamalı'ya keşif, barınma, ulaşım ve lojistik destek sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklanmıştı.

Sanamalı ile kendisine yardım ve yataklık yaptığı belirtilen 3 kişinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.