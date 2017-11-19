T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eylem hazırlığında olduğu öne sürülen PKK'lı İstanbul'da aranıyor

Yetkililer, şüpheliyi gören vatandaşları, polise ihbarda bulunmaları konusunda uyardı

19 Kasım 2017 23:01

PKK üyesi olduğu ve eylem için İstanbul'a geldiği öne sürülen "Baver" kod adlı Yunus Sanamalı'nın yakalanması için emniyet birimlerince geniş kapsamlı çalışma başlatıldı. Sahte kimlik kullandığı belirtilen Sanamalı'nın fotoğrafları basınla paylaşıldı.

DHA'nın haberine göre, emniyet ve istihbarat birimleri, PKK'nın kırsal kadrosunda yer alan "Baver" kod adlı Yunus Sanamalı'nın sansasyonel eylem için kısa süre önce İstanbul'a geldiğini belirledi.

Yakalanmamak için sahte kimlik kullandığı ve sürekli yer değiştirdiği kaydedilen PKK'lının fotoğrafları basınla paylaşıldı.

Yetkililer, şüpheliyi gören vatandaşları, polise ihbarda bulunmaları konusunda uyardı.

Bu arada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, Sanamalı'ya keşif, barınma, ulaşım ve lojistik destek sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklanmıştı.

Sanamalı ile kendisine yardım ve yataklık yaptığı belirtilen 3 kişinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

ETİKETLER

Yunus SanamalıPKKİstanbularanıyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24