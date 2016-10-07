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Eylem Ataş'ın 101 gündür sınırda bekletilen cenazesinin geçişine izin verildi

Ataş, Minbiç'te IŞİD'e karşı savaşırken hayatını kaybetmişti

07 Ekim 2016 00:53

Suriye’nin Minbiç kentinde IŞİD'e karşı savaşırken hayatını kaybeden Eylem Ataş'ın cenazesi 101 gün sonra sınırdan geçişine izin verildi.

Ailesi tarafından alınan cenazenin alındığını HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş Twitter hesabından "Eylem Ataş evine döndü, doğup büyüdüğü topraklara. Şimdi Mardin Devlet Hastanesine doğru gidiyoruz" diye duyurdu.

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Eylem AtaşMinbiçSınırIŞİDBirleşik Özgürlük Güçleri
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