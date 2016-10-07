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Eylem Ataş'ın 101 gündür sınırda bekletilen cenazesinin geçişine izin verildi
Ataş, Minbiç'te IŞİD'e karşı savaşırken hayatını kaybetmişti
Suriye’nin Minbiç kentinde IŞİD'e karşı savaşırken hayatını kaybeden Eylem Ataş'ın cenazesi 101 gün sonra sınırdan geçişine izin verildi.
Ailesi tarafından alınan cenazenin alındığını HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş Twitter hesabından "Eylem Ataş evine döndü, doğup büyüdüğü topraklara. Şimdi Mardin Devlet Hastanesine doğru gidiyoruz" diye duyurdu.
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