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Yaşam

Eylem 14 yaşında, artık yürüyemeyecek; onu vurup felç eden 'maganda' serbest!

“Tekrardan yürümek istiyorum”

28 Ağustos 2017 11:33

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yapılan bir düğünde "maganda kurşunu"nun karnına isabet etmesi sonucu belden aşağısı felç olan 14 yaşındaki Eylem Ateş, “Lütfen beni tekrardan yürütün, geceleri uyku uyuyamıyorum” dedi. Olayla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 kişinin sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi.

Karar'ın haberine göre, Düğüne gelen Çetin E. tarafından sıkıldığı belirlenen kurşun, 8’inci sınıf öğrencisi Eylem Ateş’in karnına isabet etti. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Eylem Ateş, acil serviste yapılan müdahalelerle hayata döndürüldü. Omuriliğinin zedelendiği belirlenen Eylem’in, göğsünün altından itibaren felç olduğu açıklandı.

“Tekrardan yürümek istiyorum”

Maganda kurşunuyla hayatı kararan Eylem Ateş, düğüne gittikleri sırada sıkılan silahlardan dolayı korktuğunu belirterek, “Biz yerimize oturur oturmaz karnımda bir ağrı hissettim ve karnıma dokunduğumda kanı gördüm. Anneme vurulduğumu söyledim. Hemen beni hastaneye getirdiler. Lütfen beni tekrardan yürütün, geceleri uyku uyuyamıyorum, gece olsun hiç istemiyorum. Tekrardan yürümek istiyorum” diye konuştu.

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